Điều gì xảy ra khi ngừng quan hệ tình dục?

Quan hệ tình dục giúp duy trì sự gắn kết trong mối quan hệ, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Việc ngừng "yêu" trong thời gian dài có thể khiến cơ thể thay đổi.

Mọi người có thể trải qua những khoảng thời gian không quan hệ tình dục vì nhiều lý do khác nhau. Có thể họ quá bận rộn, đang độc thân hoặc đơn giản là muốn tạm nghỉ chuyện chăn gối.

Tuy nhiên, nếu khoảng thời gian đó kéo dài đủ lâu, nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể cũng như một số khía cạnh trong cuộc sống. Dẫu vậy, điều quan trọng cần nhớ là không có một tần suất quan hệ tình dục nào được xem là "chuẩn" hay phù hợp với tất cả. Điều cốt lõi là tìm ra mức độ phù hợp nhất với nhu cầu và hoàn cảnh của mỗi người, theo WebMD.

Ngừng "yêu" trong thời gian dài có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khó ngờ cho cả 2 giới. Ảnh: Pexels.

Tăng căng thẳng và lo âu

Quan hệ tình dục là một trong những hoạt động giúp cơ thể giải phóng các hormone tạo cảm giác dễ chịu như oxytocin và endorphin. Những chất này có tác dụng giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và hỗ trợ giấc ngủ.

Khi không còn duy trì hoạt động tình dục trong thời gian dài, một số người có thể cảm thấy căng thẳng hơn, khó thư giãn hoặc giảm cảm giác gắn kết với bạn đời. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy ở những cặp đôi vốn xem tình dục là một phần quan trọng trong việc duy trì sự thân mật.

Trí nhớ và chức năng não bộ có thể bị ảnh hưởng

Một số nghiên cứu cho thấy những người có đời sống tình dục đều đặn thường đạt kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra về trí nhớ. Các nhà khoa học cho rằng hoạt động tình dục có thể góp phần thúc đẩy quá trình hình thành tế bào thần kinh mới và hỗ trợ chức năng nhận thức. Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định mối liên hệ này, các kết quả hiện cho thấy tình dục có thể mang lại lợi ích nhất định cho não bộ.

Mối quan hệ tình cảm dễ xuất hiện khoảng cách

Tình dục không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn là một hình thức giao tiếp cảm xúc giữa các cặp đôi. Những cặp đôi duy trì đời sống tình dục đều đặn thường có mức độ hài lòng trong mối quan hệ cao hơn. Khi hoạt động này bị gián đoạn quá lâu, một số người có thể cảm thấy thiếu kết nối, ít gần gũi hoặc khó chia sẻ cảm xúc với bạn đời hơn trước.

Hệ miễn dịch có thể suy giảm phần nào

Quan hệ tình dục đều đặn có thể giúp cơ thể tăng cường khả năng chống lại bệnh tật. Vì vậy, khi tần suất quan hệ giảm xuống, bạn có thể dễ bị cảm lạnh hoặc mắc các bệnh thông thường khác hơn.

Các nghiên cứu từng phát hiện những người có quan hệ tình dục từ một đến hai lần mỗi tuần được ghi nhận nồng độ kháng thể immunoglobulin A (IgA) cao hơn so với những người ít hoặc không quan hệ. IgA là một trong những "hàng rào" miễn dịch quan trọng giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus xâm nhập qua đường hô hấp. Điều này cho thấy hoạt động tình dục đều đặn có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Phụ nữ sau mãn kinh có thể gặp khó chịu khi "yêu" trở lại

Đối với phụ nữ đã bước vào giai đoạn mãn kinh, việc không quan hệ tình dục trong thời gian dài có thể khiến các mô âm đạo trở nên mỏng hơn, kém đàn hồi hơn và dễ bị tổn thương. Hệ quả là khi quan hệ trở lại, họ có thể gặp tình trạng đau rát, khô âm đạo hoặc thậm chí chảy máu nhẹ. Trong những trường hợp này, chất bôi trơn, kem dưỡng ẩm âm đạo hoặc các phương pháp điều trị theo chỉ định bác sĩ có thể giúp cải thiện triệu chứng.

Không "yêu" trong thời gian dài khiến nữ giới sụt giảm ham muốn, mất cảm xúc khi quan hệ tình dục trở lại. Ảnh: Pexels.

Ham muốn tình dục có thể giảm dần

Đáng tiếc là điều này phần nào đúng: càng lâu không đạt cực khoái, cơ thể càng ít khao khát cảm giác đó hơn. Nguyên nhân là hoạt động tình dục cũng giống như việc rèn luyện cơ bắp. Trong trường hợp này, càng thường xuyên "tập luyện", các tuyến trong âm đạo càng tiết nhiều chất bôi trơn hơn, giúp bạn dễ hưng phấn và đáp ứng với kích thích tình dục.

Ngược lại, khi các cơ quan tình dục ít được hoạt động, cơ thể sẽ sản xuất ít hormone liên quan đến ham muốn hơn. Điều này gửi tín hiệu đến não bộ rằng bạn không còn quá quan tâm đến tình dục, khiến nhu cầu và ham muốn tình dục có xu hướng giảm xuống theo thời gian.

Nam giới dễ bị rối loạn cương dương (ED)

Ngừng "yêu" trong thời gian dài có thể là nguyên nhân dẫn đến khả năng cương cứng ít hơn. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Vũ Hán, Trung Quốc) cho thấy nam giới quan hệ tình dục 2 lần/tuần có nguy cơ mắc ED thấp hơn 63%. Bên cạnh việc tăng cường lưu lượng máu, hoạt động tình dục còn thúc đẩy chức năng cương dương bình thường. Do đó, "yêu" thường xuyên có thể giúp duy trì lưu thông máu khỏe mạnh đến dương vật, giảm nguy cơ mắc chứng ED.