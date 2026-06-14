Mì chính là gia vị quen thuộc trong nhiều gia đình, giúp món ăn thêm đậm đà và hấp dẫn. Tuy nhiên, bên cạnh sự phổ biến, vẫn còn nhiều tranh cãi về mức độ an toàn khi sử dụng.

Sử dụng mì chính đúng cách không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà mà còn bảo đảm an toàn cho sức khỏe.

Mì chính (bột ngọt, MSG) là chất điều vị phổ biến trong chế biến thực phẩm, có thành phần chính là muối natri của axit glutamic - một axit amin tự nhiên có trong thịt, cá, nấm, cà chua, phô mai và cũng được cơ thể tạo ra trong quá trình chuyển hóa.

Mì chính tồn tại ở dạng tinh thể trắng, dễ tan trong nước, giúp làm nổi bật vị umami - vị “ngọt thịt” bên cạnh 4 vị cơ bản khác. Nhờ đó, món ăn trở nên đậm đà hơn, đặc biệt là các món canh, súp, nước dùng hay món xào.

Loại gia vị này được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực châu Á và nhiều thực phẩm chế biến sẵn ở phương Tây. Lượng tiêu thụ trung bình mỗi ngày dao động khoảng 0,55-0,58 g tại Mỹ và Anh, trong khi ở Nhật Bản và Hàn Quốc cao hơn, khoảng 1,2-1,7 g/người/ngày.

Mì chính có hại cho sức khỏe không?

Trong nhiều năm, mì chính là chủ đề gây tranh cãi do lo ngại về sức khỏe, xuất phát từ việc glutamate - thành phần chính của MSG - cũng là chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong não.

Từ thập niên 1960, một số nghiên cứu trên động vật cho thấy, việc sử dụng hoặc tiêm liều MSG rất cao có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, từ đó làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của bột ngọt đối với con người.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cũng ghi nhận nồng độ glutamate trong máu có thể tăng sau khi sử dụng MSG, làm dấy lên giả thuyết về khả năng kích thích quá mức các tế bào thần kinh.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, phần lớn những nghiên cứu nói trên đều sử dụng liều lượng MSG rất cao, vượt xa mức tiêu thụ thông thường trong chế độ ăn hàng ngày. Vì vậy, kết quả từ các thí nghiệm này không phản ánh chính xác ảnh hưởng của mì chính khi được sử dụng với lượng hợp lý trong bữa ăn.

Ăn mì chính thế nào để vừa ngon vừa an toàn?

Sử dụng mì chính đúng cách không chỉ giúp món ăn thêm đậm đà mà còn bảo đảm an toàn cho sức khỏe. Theo đánh giá của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), MSG là một phụ gia thực phẩm an toàn khi được sử dụng trong giới hạn phù hợp.

Trên thực tế, glutamate - thành phần chính của mì chính - vốn hiện diện tự nhiên trong cơ thể và nhiều loại thực phẩm quen thuộc như thịt, cá, cà chua, nấm hay phô mai. Vì vậy, người tiêu dùng không cần quá lo ngại khi sử dụng mì chính với lượng vừa phải.

Để phát huy hiệu quả điều vị và bảo vệ sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng mì chính ở mức hợp lý, kết hợp với chế độ ăn cân đối, đa dạng thực phẩm và hạn chế lạm dụng các loại gia vị trong quá trình chế biến món ăn.