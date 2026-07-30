Bác sĩ cảnh báo biến chứng da liễu ở cộng đồng LGBT

Việc tự ý dùng hoocmon, nẹp ngực quá lâu hay thẩm mỹ tại cơ sở chui khiến nhiều người thuộc cộng đồng LGBTQ+ chịu tổn thương da liễu nặng và biến chứng khó khắc phục.

Người chuyển giới có nguy cơ mắc nhiều bệnh về da vì dùng hoocmon thường xuyên. Ảnh: Brent Lewin/Bloomberg.

ThS.BS Phan Minh Đoàn, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, nhận định người thuộc cộng đồng LGBT thường có sự chăm chút tỉ mỉ cho ngoại hình và sống rất nội tâm, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, vì những rào cản từ sự e ngại cá nhân cũng như góc nhìn chưa thực sự rộng mở của xã hội, nhiều bạn vẫn chưa có môi trường tiếp cận kiến thức chăm sóc da và thẩm mỹ một cách chuẩn chỉnh, an toàn.

Về các vấn đề da liễu đặc thù khi can thiệp hoocmon, bác sĩ Đoàn cho biết các bạn chuyển giới nam (FtM) khi sử dụng Testosteron thường đối mặt với tình trạng mụn trứng cá bùng phát mạnh trong 1 đến 2 năm đầu. Mụn thường tập trung nhiều ở 1/3 dưới mặt, ngực, bắp tay và lưng dưới dạng mụn bọc, mụn mủ do biến đổi nội tiết. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện ở những người tập gym tự ý dùng các loại thực phẩm bổ sung tăng cơ chứa hoocmon.

"Đây là phản ứng sinh lý có xu hướng giảm dần khi cơ thể quen thuốc, người bệnh hoàn toàn có thể điều trị bằng thuốc bôi, thuốc uống giảm viêm hoặc công nghệ chiếu đèn, peel da mà không nhất thiết phải ngưng liệu pháp Testosteron", bác sĩ Đoàn nói.

ThS.BS Phan Minh Đoàn chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: P.T.

Bên cạnh mụn trứng cá, hoocmon Testosteron còn gây ra tình trạng rụng tóc hói và kích thích mọc râu toàn mặt thay vì chỉ tập trung ở quai hàm. Bác sĩ Đoàn đặc biệt cảnh báo người đang dùng Testosteron không tự ý uống các thuốc điều trị hói đầu như Finasteride hay Dutasteride vốn dành cho nam giới sinh học, bởi chúng sẽ làm mất hoàn toàn tác dụng của hoocmon chuyển giới.

Thay vào đó, người bệnh có thể chọn phương pháp tiêm PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) hoặc chiếu đèn để phục hồi nang tóc, kết hợp triệt lông ở những vùng mặt không mong muốn. Trong khi đó, ở người chuyển giới nữ (MtF), việc tăng nồng độ Estrogen lại khiến làn da trở nên nhạy cảm hơn trước ánh nắng, dễ bị nám mảng và mẫn cảm khi thời tiết thay đổi.

Ngoài tác động của hoocmon, thói quen sinh hoạt và xu hướng làm đẹp chưa đúng cách cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thói quen mang băng nẹp ngực quá 8 tiếng mỗi ngày hoặc việc liên tục thay đổi các loại bao cao su, gel bôi trơn, popper cũng dễ khiến vùng da nhạy cảm bị mề đay, viêm da kích ứng hay nhiễm nấm.

Tiktoker Hái Gia Liu và Mai Như Thiên Ân tham gia buổi chia sẻ kiến thức. Ảnh: P.T.

Bác sĩ Đoàn cũng cảnh báo về các biến chứng do can thiệp thẩm mỹ chui như cắt mí hỏng gây lệch mắt, tạo nhiều nếp gấp, hay tiêm filler sai kỹ thuật làm mất đi đường nét giới tính tự nhiên trên khuôn mặt. Đáng chú ý, các bệnh lý da liễu do căng thẳng tâm lý như viêm da tiết bã ở khóe mũi, vảy nến hay hành vi cào gãi mụn do áp lực cuộc sống cũng xuất hiện với tần suất cao trong cộng đồng.

Để khắc phục, bác sĩ Đoàn khuyến cáo mỗi người cần chủ động xác định đúng loại da của mình để có quy trình chăm sóc cơ bản gồm rửa mặt, dưỡng ẩm và chống nắng phù hợp. Đồng thời, mọi người nên tìm đến các bệnh viện chuyên khoa uy tín để được tư vấn phác đồ điều trị an toàn, giúp bản thân tự tin hơn mỗi ngày.

Những kiến thức chuyên môn trên được ThS.BS Phan Minh Đoàn chia sẻ tại buổi trò chuyện "Da khỏe tự tin hơn mỗi ngày". Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình tư vấn sức khỏe chuyên đề dành riêng cho cộng đồng LGBTQ+ do Bệnh viện Da liễu TP.HCM tổ chức. Chương trình được xây dựng nhằm tạo ra một không gian chia sẻ cởi mở, an toàn và đáng tin cậy về y khoa, giúp giải quyết những rào cản từ sự e ngại cá nhân cũng như định kiến xã hội, từ đó hỗ trợ người thuộc cộng đồng LGBT tiếp cận kiến thức chăm sóc da, thẩm mỹ chuẩn chỉnh để thêm tự tin vào bản thân mỗi ngày.