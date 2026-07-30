Chỉ uống sữa và gần như không ăn, bé trai ở Đồng Nai nguy kịch

Một bé trai ở Đồng Nai rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, phải lọc máu và thở máy sau thời gian dài chỉ uống hơn một lít sữa tươi mỗi ngày, ăn uống rất kém.

Bệnh nhi được lọc máu liên tục. Ảnh: BVCC.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, suy hô hấp nặng, phải đặt ống thở. Tại khoa Cấp cứu, bé đã hôn mê, gan lách to và tim giãn lớn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số huyết sắc tố (Hb) của trẻ dưới 2 g/dL, trong khi mức bình thường ở trẻ cùng độ tuổi trên 10-12 g/dL. Các bác sĩ đánh giá lượng máu của bệnh nhi chỉ còn khoảng 1/6 so với trẻ khỏe mạnh, đồng thời chỉ số sắt trong máu giảm nghiêm trọng.

Tình trạng thiếu máu kéo dài khiến tim phải hoạt động quá sức để bù đắp lượng oxy thiếu hụt, dẫn đến suy tim nặng, tim giãn và khả năng co bóp giảm còn chưa tới một nửa so với bình thường. Khi mắc thêm nhiễm trùng máu, cơ thể trẻ nhanh chóng rơi vào trạng thái mất bù, kéo theo hàng loạt biến chứng nguy hiểm như toan chuyển hóa nặng, suy gan và suy thận cấp.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhi được chỉ định lọc máu liên tục, thở máy, truyền máu khẩn cấp, đồng thời điều trị tích cực bằng kháng sinh và thuốc hỗ trợ tim mạch.

Khai thác tiền sử dinh dưỡng, các bác sĩ ghi nhận trẻ có thói quen uống hơn một lít sữa tươi mỗi ngày nhưng ăn rất ít, gần như không sử dụng thực phẩm thô hoặc các bữa ăn chính.

Bác sĩ Ngọc cho hay nhiều phụ huynh cho rằng sữa tươi càng uống nhiều càng tốt. Tuy nhiên, với trẻ dưới 5 tuổi, việc uống quá 500 ml sữa tươi mỗi ngày và thay thế bữa ăn chính có thể làm tăng nguy cơ thiếu máu thiếu sắt.

Nguyên nhân là sữa tươi chứa rất ít sắt, trong khi hàm lượng canxi và casein cao lại làm giảm khả năng hấp thu sắt từ các thực phẩm khác. Nếu tình trạng này kéo dài, trẻ có thể thiếu máu mạn tính, ảnh hưởng đến sự phát triển và trong những trường hợp nặng có thể dẫn đến suy tim, suy đa cơ quan như bệnh nhi trên.

Sau 2 ngày lọc máu liên tục, chức năng gan và thận của bệnh nhi bắt đầu cải thiện. Đến ngày điều trị thứ 5, trẻ tỉnh táo, nhận thức tốt hơn, ăn uống khá hơn và được rút máy thở. Hiện bệnh nhi vẫn cần dùng thuốc hỗ trợ tim, bổ sung sắt, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và tái khám định kỳ trong thời gian tới.