Những sai lầm khiến việc rửa tay có cũng như không

Tưởng chừng vô hại, những thói quen khi rửa tay như chỉ rửa bằng nước hay chà xà phòng quá nhanh có thể làm giảm hiệu quả loại bỏ vi khuẩn và virus.

Rửa tay là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực hiện đúng cách. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nhiều thói quen tưởng như vô hại lại khiến việc rửa tay không đạt hiệu quả, tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus tiếp tục tồn tại trên da.

Chỉ rửa tay bằng nước

Nhiều người cho rằng chỉ cần xả tay dưới vòi nước là đã loại bỏ được phần lớn vi khuẩn. Thực tế, nước sạch có thể cuốn trôi một phần bụi bẩn nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại không đủ để loại bỏ hiệu quả các vi khuẩn, virus và chất bẩn bám chặt trên da.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), xà phòng đóng vai trò quan trọng trong quá trình làm sạch tay. Khi tạo bọt và chà xát, các phân tử xà phòng sẽ phá vỡ lớp dầu tự nhiên trên da - nơi vi khuẩn, virus và các chất bẩn thường bám dính. Đồng thời, động tác chà tay giúp các vi sinh vật bị tách khỏi bề mặt da để được cuốn trôi hoàn toàn dưới dòng nước.

Chỉ rửa tay bằng nước không đủ để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn gây hại. Ảnh: Magnific.

Rửa tay bằng xà phòng nhưng quá nhanh

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là rửa tay quá nhanh. Không ít người chỉ xoa xà phòng vài giây rồi xả nước vì nghĩ như vậy là đủ sạch.

Theo CDC, để loại bỏ hiệu quả vi khuẩn, virus và các chất bẩn bám trên da, cần chà tay với xà phòng trong ít nhất 20 giây. Khoảng thời gian này giúp xà phòng phá vỡ lớp dầu trên bề mặt da, làm bong các vi sinh vật và giúp chúng bị cuốn trôi khi xả nước.

Nếu rửa tay quá nhanh, nhiều mầm bệnh vẫn có thể lưu lại trên da và tiếp tục lây lan khi chạm vào đồ vật hoặc tiếp xúc với người khác. Vì vậy, thay vì chỉ rửa cho có, hãy dành đủ thời gian để việc rửa tay thực sự phát huy tác dụng.

Không chà đủ các vị trí trên bàn tay

Nhiều người chỉ tập trung chà lòng bàn tay mà bỏ quên những vị trí dễ tích tụ vi khuẩn như mu bàn tay, kẽ các ngón tay, đầu ngón tay, móng tay, ngón cái và cổ tay.

Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vi khuẩn thường tập trung nhiều ở đầu ngón tay và dưới móng tay do đây là những vị trí thường xuyên tiếp xúc với các bề mặt. Nếu bỏ sót các khu vực này, việc rửa tay sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn.

Quy trình rửa tay đúng bao gồm làm ướt tay, thoa xà phòng, chà kỹ toàn bộ các mặt của bàn tay, kẽ ngón, đầu ngón, móng tay, ngón cái và cổ tay trong ít nhất 20 giây trước khi xả sạch dưới vòi nước.

Các tổ chức sức khỏe cũng lưu ý trong trường hợp không có nước và xà phòng, mọi người có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn. Tuy nhiên, khi tay nhìn thấy rõ vết bẩn hoặc dính dầu mỡ, rửa bằng xà phòng và nước sạch vẫn là lựa chọn tối ưu.

Duy trì thói quen rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho hoặc hắt hơi, sau khi chăm sóc người bệnh hay sau khi tiếp xúc với các bề mặt công cộng là biện pháp đơn giản nhưng có thể góp phần giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm.