Từ chuyện Võ Hà Linh, bác sĩ nói điều nhiều người hối hận khi xăm

Hành trình xóa hình xăm của Võ Hà Linh thu hút nhiều chú ý, khi cô cho biết còn khoảng 10 lần điều trị. Nhưng xóa xăm cần nhiều thời gian và vẫn có nguy cơ biến chứng.

Võ Hà Linh và hình xăm hoa hồng lớn trên tay. Ảnh: Võ Hà Linh/Facebook.

Hai bức ảnh cận cảnh hình xăm bông hồng màu đỏ trên cánh tay cùng chia sẻ về hành trình xóa xăm của TikToker Võ Hà Linh đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Cô cho biết cô mới trải qua hai lần điều trị, mỗi lần bắn laser đều khá đau, sau đó vùng da ngứa nhiều trong khoảng một tuần và bong nhẹ nhưng không bị rộp nước hay để lại sẹo. Bác sĩ dự kiến cô còn khoảng 10 lần điều trị nữa. Dù chưa thể khẳng định kết quả cuối cùng, cô bày tỏ hy vọng sẽ sớm lấy lại làn da sạch và xem đây là cách "xóa đi một phần sai lầm tuổi trẻ".

Câu chuyện của Võ Hà Linh là minh chứng cho thấy xóa một hình xăm tốn thời gian, tiền bạc và vất vả hơn gấp nhiều lần so với khi xăm.

Xóa xăm không phải cứ bắn laser là hết

Theo ThS.BS Phan Ngọc Huy, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, trong phần lớn trường hợp, xóa xăm đúng phương pháp tương đối an toàn. Tuy nhiên, đây là quá trình điều trị cần nhiều thời gian và hiệu quả không giống nhau ở mỗi người.

Trước khi điều trị, bác sĩ sẽ đánh giá nhiều yếu tố như màu da, vị trí hình xăm, màu mực, độ sâu của mực và cơ địa của người bệnh để xây dựng phác đồ phù hợp. Dựa trên đó, bác sĩ sẽ tư vấn số lần điều trị, khoảng cách giữa các lần, hiệu quả có thể đạt được cũng như những tác dụng phụ có thể gặp.

Hiện nay, laser Pico giây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất trong điều trị xóa xăm. Với thời gian phát xung cực ngắn, công nghệ này giúp phá vỡ các hạt mực thành kích thước nhỏ hơn để cơ thể dần đào thải, đồng thời hạn chế tổn thương nhiệt lên mô da xung quanh.

Hình ảnh trước và sau khi xóa xăm 2 lần của Võ Hà Linh. Ảnh: Võ Hà Linh/Facebook.

Bác sĩ Huy cho biết chính vì cơ thể cần thời gian để loại bỏ các hạt mực sau mỗi lần laser, nên người bệnh không thể điều trị liên tục. Mỗi lần xóa xăm đều cần khoảng nghỉ để da phục hồi trước khi tiếp tục buổi điều trị tiếp theo.

Thông thường, để đạt hiệu quả tốt, người bệnh cần khoảng 6-8 lần điều trị. Tuy nhiên, với những hình xăm nhiều màu, diện tích lớn hoặc mực xăm khó xử lý, số lần điều trị có thể nhiều hơn.

Mức độ đáp ứng còn phụ thuộc vào màu mực. Mực màu đen và xanh đen thường dễ xóa hơn, trong khi xanh lá cây và xanh dương khó điều trị hơn. Đặc biệt, các màu như đỏ tươi, hồng hoặc nâu nhạt có thể xảy ra hiện tượng sậm màu trong quá trình điều trị do phản ứng của các thành phần kim loại có trong mực xăm.

Bác sĩ Huy cho hay nhiều người kỳ vọng xóa xăm sẽ giúp làn da trở lại nguyên trạng, nhưng thực tế điều này không phải lúc nào cũng đạt được.

"Xóa xăm không giống thao tác nhấn nút 'Undo' trên máy tính", bác sĩ Huy cho biết.

Ngay cả khi điều trị bằng laser hiện đại, một số trường hợp vẫn có thể gặp tác dụng phụ như tăng hoặc giảm sắc tố da, để lại sẹo hoặc vùng da không đều màu. Với những hình xăm diện tích lớn hoặc sử dụng mực dễ gây dị ứng, đặc biệt là mực màu đỏ, người bệnh còn có thể gặp phản ứng viêm mạnh hơn như đau nhiều, sưng nề, nổi bóng nước. Hiếm gặp hơn là phản ứng dị ứng toàn thân hoặc sốc phản vệ.

Sau mỗi lần điều trị, vùng da xóa xăm thường đỏ và rát nhẹ. Người bệnh cần sử dụng thuốc, kem dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ để hỗ trợ phục hồi da. Đồng thời, vùng da điều trị phải được che chắn cẩn thận và bôi kem chống nắng nhằm hạn chế tăng sắc tố sau viêm.

Tránh tự xóa xăm tại nhà

Theo bác sĩ Huy, người có nhu cầu xóa xăm không nên tự áp dụng các mẹo truyền miệng hoặc lựa chọn những cơ sở quảng cáo xóa xăm giá rẻ, không được cấp phép.

Thực tế, nhiều người đã dùng kim chích để lấy mực, chà xát bằng muối, bôi axit, thuốc tím nồng độ cao, thậm chí sử dụng nhiệt với hy vọng làm mất hình xăm. Những phương pháp này không thể loại bỏ hoàn toàn mực xăm mà còn có nguy cơ gây bỏng hóa chất, nhiễm trùng, sẹo lồi, sẹo lõm và rối loạn sắc tố da.

Hình xăm sưng đau và bong nhẹ sau 2 lần tia. Ảnh: Võ Hà Linh/Facebook.

Bác sĩ Huy khuyến cáo người có nhu cầu xóa xăm nên đến các cơ sở y tế hoặc cơ sở thẩm mỹ được cấp phép, nơi có bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám và xây dựng phác đồ điều trị. Trước khi thực hiện, người bệnh cần được tư vấn rõ về số lần điều trị, khoảng cách giữa các lần, chi phí, hiệu quả kỳ vọng cũng như các tác dụng phụ có thể gặp để tránh tâm lý nóng vội hoặc kỳ vọng quá mức.

Sau mỗi lần điều trị, người bệnh cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn chăm sóc của bác sĩ như sử dụng thuốc và kem phục hồi theo chỉ định, giữ vùng da sạch, tránh cạy bóc vảy, đồng thời che chắn kỹ và sử dụng kem chống nắng để hạn chế tình trạng tăng sắc tố sau viêm. Việc tái khám đúng lịch cũng rất quan trọng nhằm đánh giá đáp ứng điều trị và kịp thời xử lý nếu xuất hiện các biến chứng.

Bác sĩ Huy nhấn mạnh xóa xăm hiện nay tương đối an toàn nếu được thực hiện đúng chỉ định và đúng kỹ thuật. Tuy nhiên, đây là quá trình kéo dài, không phải ai cũng có thể đưa làn da trở về trạng thái ban đầu. Vì vậy, trước khi quyết định xăm hình, mỗi người nên cân nhắc kỹ bởi một hình xăm có thể chỉ mất vài giờ để thực hiện, nhưng khi muốn xóa bỏ có thể phải mất nhiều tháng, thậm chí hơn một năm, cùng nhiều lần điều trị và chi phí không nhỏ mới đạt được kết quả mong muốn.