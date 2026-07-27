Hà Nội ghi nhận 185 ca Covid-19 chỉ trong một tuần

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 185 ca Covid-19 và 146 ca sốt xuất huyết. CDC nhận định các bệnh đường hô hấp, sốt xuất huyết đều có xu hướng gia tăng.

Hà Nội ghi nhận 185 ca Covid-19 trong tuần qua, đồng thời sốt xuất huyết tiếp tục tăng mạnh với 3 ổ dịch mới. Ảnh: Đinh Hà.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 17 đến 24/7, toàn thành phố ghi nhận 146 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 61 phường, xã, tăng 50 ca so với tuần trước (96 ca).

Các địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân gồm Hồng Vân, Dân Hòa, Phúc Thọ, Hà Đông, Thanh Oai... Trong tuần, Hà Nội phát hiện thêm 3 ổ dịch mới tại Chương Dương, Thanh Oai và Việt Hưng.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận 871 ca sốt xuất huyết tại 111 phường, xã, chưa có trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc đã tăng đáng kể khi năm ngoái ghi nhận 475 ca.

Đến nay, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 30 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó 9 ổ dịch vẫn đang hoạt động.

CDC Hà Nội nhận định số ca mắc sốt xuất huyết đang bước vào xu hướng gia tăng theo chu kỳ hàng năm. Thành phố đã xuất hiện một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân và dự báo thời gian tới số ca mắc sẽ tiếp tục tăng, đồng thời phát sinh thêm các ổ dịch mới.

Đối với bệnh tay chân miệng, Hà Nội ghi nhận 109 ca mắc mới tại 57 phường, xã, giảm 15 trường hợp so với tuần trước (124 ca). Các ca bệnh được ghi nhận tại Quảng Oai, Tây Hồ, Tương Mai, Đại Thanh, Xuân Đỉnh, Long Biên...

Theo CDC Hà Nội, số ca mắc trong tuần giảm và chủ yếu là các trường hợp tản phát. Tuy nhiên, cơ quan này dự báo bệnh có thể tăng trở lại trong tháng 8 và tháng 9 khi học sinh kết thúc kỳ nghỉ hè và quay trở lại trường học.

Trong tuần, Hà Nội cũng ghi nhận 185 ca mắc Covid-19 tại 76 phường, xã. Lũy kế năm 2026 là 588 ca, không ghi nhận trường hợp không qua khỏi. Mặc dù thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2025 (2.131 ca), CDC Hà Nội cho biết các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như Covid-19 và bệnh do Adenovirus đang có xu hướng gia tăng.

Theo cơ quan này, sự gia tăng có thể liên quan các hoạt động du lịch, ngoại khóa và vui chơi tập trung đông người trong dịp nghỉ hè. Dự báo số ca mắc các bệnh đường hô hấp vẫn có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ngoài ra, Hà Nội ghi nhận 14 ca sởi trong tuần. Từ đầu năm, thành phố có 354 ca mắc, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2025.

Bệnh ho gà ghi nhận 7 ca mới, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 84, cao hơn cùng kỳ năm trước (19 ca). Thành phố cũng ghi nhận một ca uốn ván người lớn tại Bình Minh.

CDC Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Covid-19, Adenovirus và các dịch bệnh mùa hè, đồng thời tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vaccine để giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.