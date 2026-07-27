Vì sao tỷ lệ không qua khỏi của Marburg cực kỳ cao?

Marburg là bệnh sốt xuất huyết hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ không qua khỏi cao do bệnh diễn tiến nhanh, chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.

Một nhân viên y tế xử lý rác thải bên ngoài khu cách ly tại Angola trong đợt bùng phát virus Marburg khiến hơn 200 người thiệt mạng vào năm 2005. Ảnh: Reuters.

Marburg là bệnh sốt xuất huyết hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm do virus Marburg gây ra, thuộc họ Filoviridae và có nhiều đặc điểm tương đồng với virus Ebola.

Virus được đặt tên theo thị trấn Marburg của Đức, nơi tác nhân gây bệnh lần đầu được phát hiện vào năm 1967, sau khi các loài linh trưởng không phải người nhiễm virus được nhập khẩu từ Uganda.

Đây được xem là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất ở người. Tỷ lệ không qua khỏi trung bình của bệnh vào khoảng 50%, thậm chí trong một số đợt bùng phát từng lên tới 88%.

Độc tính virus Marburg rất cao trước hết vì bệnh diễn tiến cực kỳ nặng. Sau thời gian ủ bệnh 4-21 ngày (trung bình 5-9 ngày), người bệnh thường xuất hiện sốt cao, đau đầu dữ dội, đau cơ, sau đó nhanh chóng có các triệu chứng tiêu hóa như nôn mửa và tiêu chảy.

Khoảng ngày thứ năm, nhiều bệnh nhân bắt đầu nổi ban và xuất hiện tình trạng chảy máu tự phát ở mũi, lợi hoặc các vị trí khác. Virus cũng có thể tấn công hệ thần kinh trung ương, gây lú lẫn, kích động và mê sảng.

Ở giai đoạn nặng, bệnh có thể dẫn đến sốc, suy đa cơ quan và mất máu nghiêm trọng. Người bệnh thường không qua khỏi trong khoảng 8-9 ngày sau khi khởi phát triệu chứng nếu diễn biến xấu.

Đến nay vẫn chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được cấp phép. Việc điều trị chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ như bù nước, điều trị các nhiễm trùng thứ phát, liệu pháp oxy và xử trí các triệu chứng nhằm tăng cơ hội sống sót. Dù các vaccine và thuốc điều trị tiềm năng đang được nghiên cứu, hiện chưa có biện pháp đặc hiệu nào có thể chữa khỏi bệnh.

Dù có tỷ lệ nguy hiểm tính mạng rất cao, Marburg không dễ lây lan như các bệnh hô hấp. Virus chủ yếu lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc các dịch cơ thể của người nhiễm bệnh, hoặc tiếp xúc kéo dài với dơi ăn quả mang virus.

Vì vậy, nếu nhanh chóng áp dụng các biện pháp kiểm soát như cách ly ca bệnh, bảo hộ nhân viên y tế, truy vết người tiếp xúc và khử khuẩn môi trường, nguy cơ bùng phát trên diện rộng có thể được hạn chế.