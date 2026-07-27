Mẹ trẻ tố bị liệt hai chân sau sinh mổ, bệnh viện lên tiếng

Sau sinh mổ tại Bệnh viện Thanh Nhàn, một sản phụ 28 tuổi mất khả năng vận động hai chân. Bệnh viện cho rằng đây là tai biến hiếm gặp, chưa ghi nhận sai sót kỹ thuật.

Một bài đăng trên mạng xã hội của chị N.T.T.M. (28 tuổi), sản phụ sinh mổ tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), đang thu hút sự quan tâm khi phản ánh tình trạng mất vận động hai chân sau ca phẫu thuật lấy thai.

Mất khả năng đi lại sau sinh mổ

Theo chia sẻ của chị M., ngày 15/4/2026, chị nhập Bệnh viện Thanh Nhàn để thực hiện sinh mổ chủ động trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Chị cho biết ca mổ do bác sĩ Diệu Thu thực hiện, còn bác sĩ Hoàng Anh phụ trách gây tê. Theo phản ánh của sản phụ, khoảng 30 phút sau khi em bé chào đời, chị được thực hiện thủ thuật giảm đau ngoài màng cứng. Quá trình này kéo dài, phải chọc kim hai lần mới thực hiện được, trong khi hai chân vẫn còn tê sau ca mổ.

Bài đăng của sản phụ M. trên nền tảng xã hội.

Đến sáng 16/4, chị bất ngờ phát hiện không thể cử động cả hai chân. Theo lời kể, sau nhiều lần gọi nhân viên y tế, điều dưỡng đến kiểm tra, còn bác sĩ giải thích đây có thể là tác dụng phụ của thuốc tê và tình trạng sẽ dần hồi phục.

Tuy nhiên, chị M. cho biết trong ngày đầu sau phẫu thuật, bác sĩ trực tiếp gây tê không đến thăm khám. Chỉ sau khi gia đình nhiều lần kiến nghị vì tình trạng không cải thiện, hơn 24 giờ sau bệnh viện mới tiến hành truyền thuốc giải độc và chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI).

Sản phụ cho rằng việc theo dõi và xử trí chậm đã khiến chị bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị. Khi gia đình đề nghị chuyển chị sang Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị thì ban đầu không được Bệnh viện Thanh Nhàn chấp thuận. Sau đó, gia đình vẫn quyết định chuyển viện.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, chị M. cho biết được chẩn đoán viêm tủy và tổn thương rễ thần kinh sau gây tê.

Đến nay, sau hơn 3 tháng điều trị kết hợp phục hồi chức năng, chị vẫn bị tê yếu hai chân, chưa thể tự đứng hoặc đi lại độc lập, đồng thời chưa thể tự chăm sóc bản thân.

Về quá trình làm việc với bệnh viện, chị M. cho biết Bệnh viện Thanh Nhàn đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. Tuy nhiên, theo chị, bệnh viện vẫn chưa giải thích rõ nguyên nhân sự việc, chưa nhận trách nhiệm cũng như chưa có phương án hỗ trợ điều trị lâu dài.

Từ đó, chị mong muốn Sở Y tế Hà Nội và các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

Bệnh viện nói gì?

Trả lời về vụ việc, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết sản phụ N.T.T.M. nhập viện sinh mổ chủ động ngày 15/4/2026. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, em bé khỏe mạnh, sau đó người bệnh được giảm đau ngoài màng cứng và theo dõi tại khoa.

Ngày 16/4, khi sản phụ phản ánh giảm vận động kéo dài ở hai chân, bệnh viện đã thăm khám, chụp MRI, hội chẩn nhiều chuyên khoa, đồng thời tham vấn chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Kết quả ban đầu ghi nhận tổn thương vùng tủy sống cần tiếp tục theo dõi, chưa có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ngày 18/4, theo nguyện vọng gia đình, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

Sau hơn 3 tháng điều trị và phục hồi chức năng, chị M. vẫn bị tê yếu hai chân. Ảnh: FBNV.

Sau sự việc, Bệnh viện Thanh Nhàn thành lập Hội đồng chuyên môn rà soát toàn bộ quy trình điều trị. Kết luận cho thấy đây là tai biến y khoa không mong muốn, chưa phát hiện sai sót kỹ thuật trong phẫu thuật, gây tê hay giảm đau ngoài màng cứng, đồng thời chưa đủ căn cứ xác định nguyên nhân duy nhất gây ra tình trạng của sản phụ.

Bệnh viện cũng dẫn y văn quốc tế và công văn cảnh báo của Bệnh viện Bạch Mai cho biết biến chứng thần kinh sau gây tê vùng trong sản khoa rất hiếm gặp. Trong 3 năm gần đây, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 9 trường hợp biến chứng thần kinh nặng sau gây tê vùng, chủ yếu liên quan phẫu thuật lấy thai và giảm đau sau mổ.

Theo Bệnh viện Thanh Nhàn, sau sự việc, đơn vị đã nhiều lần làm việc trực tiếp với gia đình người bệnh vào các ngày 21/4, 12/5 và 21/5/2026. Ban giám đốc cùng Hội đồng chuyên môn đã trao đổi về kết quả rà soát và các phương án hỗ trợ.

Bệnh viện khẳng định không né tránh trách nhiệm, đồng thời mong muốn đồng hành cùng người bệnh trên tinh thần nhân văn và đúng quy định pháp luật.

Dù Hội đồng chuyên môn chưa xác định có sai sót kỹ thuật, bệnh viện cho biết vẫn chủ động đề xuất nhiều phương án hỗ trợ, gồm sẵn sàng tiếp nhận người bệnh trở lại điều trị nếu gia đình có nhu cầu, hỗ trợ chi phí điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp lệ và khả năng của đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời bố trí đầu mối thường xuyên phối hợp với gia đình để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Theo bệnh viện, đến nay đơn vị đã hỗ trợ một phần kinh phí cho người bệnh trên tinh thần chia sẻ khó khăn và thiện chí đồng hành.

Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và các cơ sở điều trị, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật cũng như căn cứ vào kết luận của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền.