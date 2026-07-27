Công dụng tuyệt vời của Omega-3 có thể nhiều người chưa biết

Omega-3 có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe não bộ và tim mạch, giảm tình trạng viêm, đồng thời giúp bảo vệ cơ thể trước nhiều bệnh mạn tính.

Axit béo omega-3 từ lâu được biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: SciTechDaily.

Theo Healthline, nhiều lợi ích sức khỏe của axit béo Omega-3 đã được các nghiên cứu khoa học ghi nhận.

Cải thiện trầm cảm và lo âu

Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên bổ sung omega-3 có nguy cơ mắc trầm cảm thấp hơn. Ở người đã mắc trầm cảm hoặc rối loạn lo âu, thực phẩm bổ sung omega-3 cũng có thể giúp cải thiện triệu chứng. Omega-3 gồm ba loại chính là ALA, EPA và DHA, trong đó EPA được cho là có hiệu quả rõ rệt nhất đối với trầm cảm.

Bảo vệ mắt

DHA là thành phần cấu trúc quan trọng của võng mạc. Thiếu DHA có thể làm tăng nguy cơ các vấn đề về thị lực. Bổ sung đủ omega-3 còn liên quan đến việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ phát triển não bộ của thai nhi và trẻ nhỏ

Việc mẹ bầu bổ sung đầy đủ omega-3 trong thai kỳ có liên quan đến sự phát triển nhận thức, khả năng giao tiếp và kỹ năng xã hội tốt hơn ở trẻ, đồng thời giảm nguy cơ chậm phát triển và các vấn đề về hành vi.

Omega-3 là một loại chất béo có trong thực phẩm và cơ thể người, có nhiều công dụng như hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm triglyceride máu, chống viêm và hỗ trợ chức năng não bộ... Ảnh: Shutterstock.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Từ lâu, các nhà khoa học nhận thấy những cộng đồng ăn nhiều cá có tỷ lệ nhồi máu cơ tim và đột quỵ thấp hơn. Omega-3 được cho là một trong những yếu tố góp phần tạo nên lợi ích này. Ở một số người, omega-3 còn có thể giúp giảm cholesterol LDL, dù các nghiên cứu về tác dụng này vẫn chưa hoàn toàn thống nhất.

Giảm triệu chứng ADHD và hội chứng chuyển hóa

Một số nghiên cứu cho thấy trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) thường có nồng độ omega-3 thấp hơn bình thường. Omega-3 cũng có thể giúp cải thiện đường huyết, giảm viêm và cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch ở người mắc hội chứng chuyển hóa.

Giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tâm thần

Omega-3 có thể làm giảm sự hình thành các chất trung gian gây viêm, giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận người mắc các rối loạn tâm thần thường có nồng độ omega-3 thấp hơn và việc bổ sung có thể giúp cải thiện triệu chứng ở người bị tâm thần phân liệt hoặc rối loạn lưỡng cực.

Hỗ trợ não bộ khi lão hóa

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung đầy đủ omega-3 có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ, nhận thức do tuổi tác và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Một số bằng chứng cho thấy omega-3 có thể mang lại lợi ích nếu được sử dụng ở giai đoạn rất sớm của bệnh.

Góp phần phòng ngừa một số bệnh khác

Một số nghiên cứu cho thấy omega-3 có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư đại trực tràng; giảm nguy cơ hen suyễn ở trẻ em; giảm mỡ và viêm ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan rối loạn chuyển hóa.

Tăng cường sức khỏe xương khớp, giảm đau bụng kinh và cải thiện giấc ngủ

Omega-3 có thể giúp tăng độ chắc khỏe của xương, hỗ trợ giảm đau ở người bị thoái hóa khớp. Phân tích tổng hợp năm 2023 từ 12 nghiên cứu cũng cho thấy omega-3 giúp giảm đau bụng kinh và giảm nhu cầu dùng thuốc giảm đau. Ngoài ra, một số nghiên cứu ghi nhận nồng độ omega-3 thấp có liên quan đến rối loạn giấc ngủ và DHA có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất melatonin - hormone giúp điều hòa giấc ngủ.

Hỗ trợ làn da khỏe mạnh

DHA là thành phần cấu trúc quan trọng của da, còn EPA mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da. Một số nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy omega-3 có thể giúp bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời.