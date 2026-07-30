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Sức khỏe

Sau 3 ngày sốt ho, bệnh nhân đột ngột bất tỉnh rồi suy đa cơ quan

  • Thứ năm, 30/7/2026 11:29 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Sau 3 ngày sốt, ho và mệt nhiều, bệnh nhân đột ngột bất tỉnh, phải đặt nội khí quản trước khi chuyển đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Người bệnh phục hồi sau 7 ngày điều trị tích cực. Ảnh: BVCC,

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa điều trị thành công trường hợp người bệnh sốc nhiễm khuẩn nặng, suy đa cơ quan do nhiễm khuẩn đường tiết niệu.

Người bệnh là bà N.T.T., 76 tuổi, ở phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh. Trước khi nhập viện 3 ngày, bà xuất hiện sốt, ho và mệt nhiều tại nhà. Sau đó, người bệnh đột ngột bất tỉnh. Bà được đưa đến cơ sở y tế tuyến trước cấp cứu, đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trong tình trạng nguy kịch.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ xác định người bệnh bị sốc nhiễm khuẩn nặng do nhiễm khuẩn đường tiết niệu, trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.

Tình trạng nhiễm khuẩn nghiêm trọng khiến người bệnh hạ huyết áp nặng, suy đa cơ quan. Nếu không được hồi sức và điều trị kịp thời, tình trạng có thể đe dọa tính mạng.

Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp khoa Hồi sức tích cực Nội nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu. Người bệnh được thở máy, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, điều trị kháng sinh phổ rộng theo phác đồ và lọc máu liên tục.

Các chỉ số sinh tồn và chức năng các cơ quan được theo dõi sát. Trong quá trình điều trị, bác sĩ liên tục đánh giá đáp ứng của người bệnh để điều chỉnh phác đồ phù hợp.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Bà tỉnh táo trở lại, huyết động ổn định, chức năng các cơ quan cải thiện, đủ điều kiện rút nội khí quản và ngừng hoàn toàn thuốc vận mạch. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị cho đến khi sức khỏe ổn định và được xuất viện.

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