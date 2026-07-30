Mẹ cho con bú vẫn có thể uống cà phê, nhưng cần lưu ý điều này

Phụ nữ đang cho con bú không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn cà phê, nhưng cần kiểm soát lượng caffeine mỗi ngày để hạn chế ảnh hưởng đến trẻ.

Phụ nữ cho con bú có thể uống cà phê với lượng caffeine thấp. Ảnh: Eat This Not That.

Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Ngọc Phương Thủy, Trưởng khoa Hậu sản B, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ, các loại thức uống như cà phê hoặc trà sữa vẫn có thể sử dụng nhưng cần nằm trong mức khuyến cáo.

Theo một số nghiên cứu nước ngoài, lượng caffeine tối đa được khuyến nghị khoảng 200 mg mỗi ngày, tương đương khoảng một ly cà phê. Khuyến cáo này chủ yếu áp dụng với những phụ nữ đã có thói quen sử dụng cà phê trước khi mang thai. Một phần nhỏ caffeine có thể đi qua sữa mẹ. Khi hấp thu caffeine, một số em bé có thể xuất hiện tình trạng khó chịu, quấy khóc hoặc khó ngủ. Những biểu hiện này có thể ảnh hưởng đến quá trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Vì vậy, người mẹ không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn cà phê hoặc trà sữa nhưng cần kiểm soát lượng sử dụng. Đặc biệt, caffeine không chỉ có trong cà phê mà còn xuất hiện trong trà, nước tăng lực và một số loại nước ngọt có gas.

Người mẹ nên chú ý thành phần của các loại thực phẩm, đồ uống sử dụng trong ngày và cộng dồn lượng caffeine để tránh vượt quá mức khuyến nghị.

Bên cạnh việc kiểm soát caffeine, chế độ ăn uống đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ. Bác sĩ Thủy cho biết nếu người mẹ kiêng khem quá mức có thể ảnh hưởng đến cả chất lượng và số lượng sữa.

Ngay cả khi người mẹ ăn thiếu chất, cơ thể vẫn ưu tiên đảm bảo chất lượng sữa cho em bé. Tuy nhiên, nếu tình trạng thiếu chất kéo dài, sức khỏe người mẹ có thể bị ảnh hưởng. Người mẹ có thể suy nhược, rụng tóc hoặc thiếu vi chất do chế độ dinh dưỡng không đầy đủ trong thời gian dài.

Về chất lượng sữa, việc ăn kiêng quá mức có thể khiến một số vi chất trong sữa mẹ bị ảnh hưởng, chẳng hạn vitamin tan trong nước hoặc các axit béo có lợi cho trẻ. Những thành phần này có vai trò đối với sự phát triển trí não và thể chất của em bé.

Chế độ ăn thiếu năng lượng và chất dinh dưỡng cũng có thể ảnh hưởng đến số lượng sữa. Khi cơ thể không được cung cấp đủ dinh dưỡng và năng lượng, khả năng sản xuất sữa có thể không đáp ứng nhu cầu của trẻ.

Do đó, bác sĩ Thuỷ khuyến cáo phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ nên ăn uống đầy đủ, đa dạng thực phẩm, bổ sung đủ vitamin và khoáng chất để duy trì sức khỏe và nguồn sữa. Ngoài dinh dưỡng, việc cho trẻ bú sớm, đều đặn và thường xuyên cũng là yếu tố quan trọng giúp duy trì lượng sữa mẹ ổn định.