3 giai đoạn tăng trưởng quyết định chiều cao của trẻ

Chiều cao của trẻ chịu ảnh hưởng từ gene di truyền, nhưng dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ trong 3 giai đoạn quan trọng có thể quyết định đáng kể khả năng phát triển.

Chiều cao của trẻ không tăng đều qua từng năm mà phát triển theo từng độ tuổi. Thông thường, có ba giai đoạn vàng quyết định phần lớn chiều cao khi trưởng thành mà cha mẹ không nên bỏ lỡ.

Những giai đoạn này không chỉ đánh dấu sự biến đổi nhanh chóng của cơ thể, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Đó chính là thời kỳ quan trọng trong việc phát triển chiều cao của trẻ.

1.000 ngày đầu đời: Nền tảng quan trọng nhất

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng thời gian từ khi mẹ mang thai đến khi trẻ tròn 2 tuổi là giai đoạn 1.000 ngày đầu đời - thời kỳ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất lâu dài. Trong giai đoạn này, trẻ có tốc độ tăng trưởng chiều dài rất nhanh:

Năm đầu tiên: trẻ có thể tăng khoảng 25 cm

Năm thứ hai: tăng thêm khoảng 10-12 cm

Sau 2 tuổi, tốc độ tăng trưởng chậm lại rõ rệt

Dinh dưỡng của người mẹ khi mang thai, cân nặng lúc sinh, việc nuôi con bằng sữa mẹ và chế độ ăn bổ sung sau 6 tháng tuổi đều ảnh hưởng đến quá trình phát triển xương của trẻ.

Thiếu protein, canxi, vitamin D hoặc các vi chất cần thiết trong giai đoạn này có thể khiến trẻ chậm tăng trưởng, ảnh hưởng đến tiềm năng chiều cao về sau.

Ngoài di truyền, chiều cao của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ảnh: Shutterstock.

Ba tuổi đến trước dậy thì: Giai đoạn tích lũy chiều cao

Sau 2 tuổi, tốc độ phát triển chiều cao chậm hơn nhưng vẫn diễn ra ổn định. Đây là thời điểm trẻ xây dựng nền tảng xương, chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh khi bước vào tuổi dậy thì.

Theo Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), trẻ trong giai đoạn này thường tăng khoảng 5-8 cm mỗi năm. Để hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ, cha mẹ cần duy trì chế độ ăn giàu protein, canxi, vitamin D, đồng thời khuyến khích trẻ vận động thường xuyên. Các hoạt động như bơi lội, chạy nhảy, đạp xe hoặc chơi thể thao phù hợp giúp tăng cường sức khỏe xương và cơ bắp.

Đặc biệt, việc duy trì cân nặng hợp lý rất quan trọng. Trẻ thừa cân, béo phì có thể có chiều cao nhỉnh hơn trong những năm đầu nhưng lại dễ dậy thì sớm, khiến sụn tăng trưởng đóng sớm và ảnh hưởng đến chiều cao cuối cùng.

Giai đoạn dậy thì: Thời điểm tăng trưởng bứt phá cuối cùng

Dậy thì là thời kỳ trẻ tăng chiều cao nhanh nhất sau giai đoạn sơ sinh. Lúc này, hormone tăng trưởng và hormone sinh dục thúc đẩy sự phát triển của xương. Thông thường:

Bé gái bắt đầu tăng trưởng mạnh khoảng 10-12 tuổi;

Bé trai thường muộn hơn, khoảng 12-14 tuổi.

Theo WHO, trong giai đoạn tăng trưởng nhanh, trẻ có thể cao thêm 8-12 cm mỗi năm. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cuối cùng để tối ưu chiều cao trước khi sụn tăng trưởng đóng lại. Vì vậy, trẻ cần được cung cấp đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, vận động hợp lý và theo dõi tốc độ tăng trưởng thường xuyên.

Chiều cao của trẻ không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền mà còn bị tác động bởi dinh dưỡng, giấc ngủ và mức độ vận động trong những năm đầu đời. Chế độ ăn giàu canxi, vitamin D, protein, kết hợp với việc ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên sẽ giúp tối ưu hóa các giai đoạn tăng trưởng ảnh hưởng lớn đến chiều cao sau này.