Ca mắc Covid-19 tại Đài Loan tăng 117% chỉ sau một tuần

Số ca khám vì Covid-19 tại Đài Loan tăng hơn gấp đôi sau một tuần. Phần lớn bệnh nhân diễn tiến nặng là người cao tuổi, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine Covid-19 của mùa dịch này.

Dịch Covid-19 tại Đài Loan đang có xu hướng leo thang. Ảnh minh họa: Pexels.

Theo Cơ quan Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan (CDC), dịch Covid-19 đang tiếp tục nóng lên và chính thức bước vào giai đoạn gia tăng. Trong bối cảnh kỳ nghỉ hè khiến nhu cầu du lịch tăng cao, nguy cơ lây lan virus cũng được đánh giá cao hơn.

Theo ET Today, dữ liệu giám sát cho thấy trong tuần dịch tễ thứ 29 (19-25/7), các cơ sở cấp cứu và phòng khám trên toàn Đài Loan ghi nhận 10.605 lượt khám vì Covid-19, tăng 117,4% so với tuần trước. Bên cạnh đó, tuần từ 21-27/7 ghi nhận thêm 42 ca Covid-19 diễn tiến nặng và 2 ca không qua khỏi.

Kể từ tháng 10 năm ngoái đến nay, Đài Loan đã ghi nhận 203 ca Covid-19 nặng trong nước, trong đó có 25 trường hợp không qua khỏi. Phần lớn các ca bệnh nặng là người từ 65 tuổi trở lên (chiếm 73,4%) và người có bệnh nền mạn tính (chiếm 83,7%). Đáng chú ý, 90,6% số ca bệnh nặng chưa tiêm vaccine Covid-19 của mùa dịch hiện tại.

CDC Đài Loan cho biết trong 4 tuần gần đây, biến thể NB.1.8.1 là chủng virus lưu hành chủ yếu tại Đài Loan. Các triệu chứng thường gặp chủ yếu ở đường hô hấp trên như đau họng, ho, nghẹt mũi, sổ mũi, sốt, mệt mỏi, đau đầu và đau nhức cơ.

Trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 cũng đang có xu hướng tăng tại hầu hết khu vực, ngoại trừ Đông Nam Á và châu Phi. Những khu vực lân cận như Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Nhật Bản và Mỹ đều ghi nhận số ca mắc gia tăng.

Hiện NB.1.8.1 vẫn là biến thể lưu hành phổ biến nhất trên thế giới, chiếm 58,76% số mẫu được giải trình tự gene. Đứng thứ hai là XFG với 19,07%, tiếp theo là JN.1 với 15,46%.