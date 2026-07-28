Bộ Y tế: Covid-19 gia tăng, chưa ghi nhận bất thường

Bộ Y tế khuyến cáo người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền chủ động phòng bệnh Covid-19, cúm mùa.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại nơi đông người và cơ sở y tế. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia cùng báo cáo từ một số cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho thấy số trường hợp mắc Covid-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường về số ca bệnh nặng hoặc không qua khỏi do Covid-19.

Ba nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt cảnh giác

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến cuối tháng 6/2026, biến thể NB.1.8.1 - một dòng phụ của Omicron - đang là chủng lưu hành chủ yếu trên toàn cầu và tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này làm bệnh diễn biến nặng hơn hoặc làm giảm hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng.

Bộ Y tế nhận định Việt Nam đang bước vào thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng cao. Cùng với đó, thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động diễn ra trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí, tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, trong đó có Covid-19 và cúm mùa, lan rộng.

Trong khi đó, cúm mùa vẫn lưu hành quanh năm tại Việt Nam và thường có xu hướng gia tăng vào thời điểm giao mùa hè - thu. Cả Covid-19 và cúm mùa đều lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại các địa điểm đông người như trường học, cơ sở y tế, phương tiện giao thông công cộng và khu du lịch.

Bộ Y tế khẳng định chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường về ca nặng nhưng khuyến cáo người dân không chủ quan. Ảnh: Đinh Hà.

Cục Phòng bệnh cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 hoặc virus cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn người mắc Covid-19 hoặc cúm chỉ có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị.

Tuy nhiên, bệnh vẫn có nguy cơ diễn biến nặng ở các nhóm dễ tổn thương, gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh nền khác; người suy giảm miễn dịch; người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Bộ Y tế khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để giảm nguy cơ nhập viện và không qua khỏi.

Cục Phòng bệnh đang phối hợp với các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và các viện chuyên ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch, theo dõi số ca mắc, số ca nhập viện, các trường hợp nặng, không qua khỏi cũng như sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2 nhằm kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp.

6 biện pháp phòng Covid-19 và cúm mùa

Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục Phòng bệnh đề nghị người dân thực hiện nghiêm các biện pháp sau:

Đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Giữ nơi ở và nơi làm việc thông thoáng, tăng cường thông khí tự nhiên, đặc biệt khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vận động hợp lý, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền.

Khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, cần hạn chế tiếp xúc với người khác, đồng thời chủ động liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị; không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.

Nếu triệu chứng kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu nặng, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh Covid-19 và cúm mùa là các bệnh truyền nhiễm lưu hành, số ca mắc có thể gia tăng theo chu kỳ và điều kiện thời tiết. Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang; việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả và đi khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến Covid-19, cúm mùa và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; cập nhật, công khai thông tin kịp thời, đồng thời hướng dẫn chuyên môn và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.