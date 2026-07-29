Thực phẩm giàu Omega-3 số một

Chuyên gia gợi ý những nguồn thực phẩm giàu Omega-3 nên bổ sung thường xuyên.

Bổ sung đa dạng các thực phẩm giàu Omega-3 là cách đơn giản để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ. Ảnh: The Well.

Axit béo Omega-3 là nhóm chất béo có lợi cho sức khỏe, đặc biệt hỗ trợ tim mạch và não bộ. Bổ sung đủ Omega-3 có thể giúp giảm viêm, tăng cường chức năng miễn dịch.

Trang Health chỉ ra những loại thực phẩm giàu lượng Omega-3 nhất.

Cá hồi

Cá hồi là một trong những nguồn cung cấp Omega-3 dồi dào nhất. Loại cá này chứa hai dạng Omega-3 là DHA (axit docosahexaenoic) và EPA (axit eicosapentaenoic) – những dạng mà cơ thể dễ hấp thu và sử dụng.

Mỗi khẩu phần 85 gram cá hồi cung cấp khoảng 1,24 gram DHA và 0,59 gram EPA.

Ngoài ra, cá hồi còn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin D và selen.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mỗi người nên ăn hai khẩu phần cá béo mỗi tuần để góp phần giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Cá mòi

Cá mòi là loài cá nhỏ, nhiều dầu và giàu dưỡng chất. Trong mỗi khẩu phần 106 gram, cá mồi chứa khoảng 0,47 gram DHA và 0,44 gram EPA.

Không chỉ cung cấp lượng lớn Omega-3, cá mòi còn là nguồn canxi dồi dào nhờ phần xương mềm có thể ăn được, đồng thời chứa nhiều vitamin B12, magie, kẽm và vitamin D.

Các dưỡng chất này có thể giúp giảm viêm và góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe.

Cá mòi là một trong những thực phẩm giàu Omega-3 nhất. Ảnh: Ảnh: New York Times.

Cá thu

Cá thu là một trong những loại cá giàu Omega-3, có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Loại cá này cũng là nguồn cung cấp dồi dào vitamin B12 và selen - hai dưỡng chất quan trọng đối với chức năng thần kinh và hệ miễn dịch.

Trứng cá muối (Caviar)

Trứng cá muối là nguồn cung cấp Omega-3 đậm đặc. Chỉ với một khẩu phần nhỏ cũng có thể bổ sung lượng đáng kể hai axit béo EPA và DHA.

Ngoài omega-3, trứng cá muối còn chứa vitamin B12, selen và choline – những dưỡng chất có vai trò hỗ trợ sức khỏe não bộ và hệ thần kinh.

Hạt chia

Hạt chia là một trong những nguồn Omega-3 có nguồn gốc thực vật dồi dào nhất, chủ yếu ở dạng ALA (axit alpha-linolenic). Mỗi khẩu phần 28 gram (1 ounce) hạt chia cung cấp khoảng 5,06 gram ALA.

Hạt chia cũng rất giàu chất xơ, giúp hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tiêu hóa và nuôi dưỡng hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Omega-3 trong hạt chia chủ yếu ở dạng ALA. Ảnh: New York Times.

Bên cạnh đó, hạt chia còn cung cấp protein thực vật và các chất chống oxy hóa như quercetin và axit chlorogenic, có thể góp phần hạ huyết áp và giảm viêm.

ALA là dạng Omega-3 có trong các thực phẩm thực vật như hạt chia và hạt lanh. Cơ thể có thể chuyển đổi ALA thành EPA và DHA, nhưng tỷ lệ chuyển đổi khá thấp. Vì vậy, để đảm bảo hấp thu đầy đủ Omega-3, nên kết hợp đa dạng các nguồn thực phẩm, bao gồm cả thực phẩm có nguồn gốc thực vật và các loại cá béo.

Quả óc chó

Óc chó là loại hạt có vỏ cứng duy nhất cung cấp lượng Omega-3 đáng kể. Bên cạnh đó, loại hạt này còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Nghiên cứu cho thấy, ăn óc chó thường xuyên có thể giúp cải thiện nồng độ cholesterol trong máu, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.