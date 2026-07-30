100% cán bộ, người lao động TP.HCM sẽ được khám sức khỏe trước 31/10

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước ngày 31/10.

100% cán bộ, công chức và người lao động ở TP.HCM phải được khám sức khoẻ trước 31/10. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND phường, xã, đặc khu, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương triển khai khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong năm nay.

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đồng thời chủ động phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh không lây nhiễm để quản lý, điều trị kịp thời cho người lao động.

Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập phải rà soát, lập danh sách toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý, gửi về Sở Y tế trước ngày 15/8. Dữ liệu sẽ được đồng bộ lên nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng để tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử và quản lý kết quả khám.

Thành phố đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị được khám sức khỏe định kỳ theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, hoàn thành trước ngày 31/10.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị bảo đảm thực hiện đầy đủ gói khám sức khỏe dành cho người từ 18 tuổi trở lên theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế, không tự ý cắt giảm hạng mục hoặc thay thế bằng các danh mục khám không tương đương.

Song song đó, các cơ quan phải tạo điều kiện để người lao động tham gia khám đầy đủ, đúng thời gian; phối hợp với cơ sở y tế cập nhật, quản lý kết quả khám trên hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

Sau khi hoàn thành khám sức khỏe, các đơn vị phải báo cáo kết quả về Sở Y tế trong vòng 3 ngày để đối chiếu với dữ liệu đã cập nhật trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng, phục vụ công tác giám sát và đánh giá.

Đối với doanh nghiệp trong các khu chế xuất và khu công nghiệp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM được giao hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ; đồng thời đôn đốc doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn cơ sở khám đủ điều kiện và hoàn thành việc khám cho người lao động trước ngày 31/10.

Sở Y tế được giao chủ trì thu thập, chuẩn hóa dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm chất lượng chuyên môn, cập nhật đầy đủ kết quả khám lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả triển khai của các đơn vị, kịp thời tham mưu UBND TP.HCM giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trong khi đó, Sở Nội vụ sẽ phối hợp theo dõi, đánh giá kết quả tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời tham mưu UBND TP.HCM xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trong việc thực hiện yêu cầu này.

UBND các phường, xã, đặc khu được giao đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo đúng quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về kết quả triển khai tại địa phương.

Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng được đề nghị chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.