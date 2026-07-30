Suy thận ở tuổi 35 vì thói quen xấu khó bỏ

Chỉ vì thường xuyên chấm nhiều nước sốt khi ăn lẩu và đồ chiên, một người đàn ông 35 tuổi bị suy thận giai đoạn 2. Bác sĩ chỉ ra cách cải thiện chức năng thận nhờ thay đổi gia vị.

Anh Lâm (35 tuổi, sống ở Đài Loan) được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn 2 sau khi khám sức khỏe định kỳ. Điều đáng nói là nguyên nhân không đến từ bệnh lý bẩm sinh hay do thuốc, mà xuất phát từ một thói quen ăn uống rất phổ biến: thường xuyên sử dụng nhiều nước chấm có hàm lượng muối cao.

35 tuổi, thận "già" như người 70 vì nghiện nước chấm

Theo China Times, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường ở Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ bệnh nhân gần như bữa ăn nào cũng không thể thiếu các loại sốt đậm vị. Khi ăn lẩu, anh luôn cho thêm 2 thìa lớn sốt sa tế, còn khi ăn đồ chiên lại chấm nhiều tương cà.

Kết quả kiểm tra cho thấy mức lọc cầu thận (eGFR) của người đàn ông chỉ còn 65 điểm, tức là đã ở giai đoạn 2 suy thận mạn tính, tương đương chức năng thận của một người khoảng 70 tuổi. Anh cũng đã xuất hiện tình trạng protein niệu - dấu hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, việc tiêu thụ quá nhiều natri trong thời gian dài có thể khiến huyết áp tăng, làm tăng áp lực lên các cầu thận, từ đó đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận. Nhiều người chỉ chú ý lượng muối trong món ăn mà quên rằng nước chấm cũng là nguồn natri rất lớn.

Sau khi được tư vấn, người đàn ông đã ngừng sử dụng các loại nước sốt nhiều muối, đồng thời thay thế bằng những gia vị tự nhiên như tỏi, gừng, hành tây và rau mùi để tạo hương vị cho món ăn.

Sau 6 tháng, huyết áp của anh giảm, tình trạng protein niệu được cải thiện và mức lọc cầu thận tăng từ 65 lên 85 điểm, cho thấy chức năng thận đã phục hồi đáng kể.

Thói quen ăn lẩu luôn chấm nhiều sa tế, đồ chấm nhiều muối có thể gây hại sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

5 loại gia vị tự nhiên tốt cho thận

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, ngoài việc cắt giảm natri, các loại gia vị tự nhiên còn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và chống viêm, góp phần bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương kéo dài.

Tỏi

Tỏi chứa allicin, hoạt chất đã được nghiên cứu rộng rãi với khả năng chống oxy hóa, chống viêm và hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy allicin cũng có tiềm năng giúp giảm tổn thương do stress oxy hóa ở thận. Để tạo nhiều allicin hơn, nên băm hoặc đập dập tỏi rồi để khoảng 10 phút trước khi nấu.

Gừng

Hoạt chất gingerol trong gừng có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp giảm tổn thương tế bào do gốc tự do, đồng thời giúp món ăn đậm đà hơn mà không cần dùng quá nhiều muối hay nước chấm.

Hành tây

Hành tây giàu quercetin, chất chống oxy hóa tự nhiên có khả năng giảm phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể. Đây là loại thực phẩm phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn của người cần bảo vệ chức năng thận.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin, hoạt chất nổi tiếng với tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy curcumin có thể góp phần làm giảm tình trạng viêm kéo dài - một trong những yếu tố thúc đẩy tiến triển bệnh thận mạn.

Rau mùi (ngò)

Rau mùi cung cấp vitamin C, polyphenol và flavonoid - những hợp chất có khả năng chống oxy hóa. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy loại rau này có thể giúp giảm stress oxy hóa. Tuy nhiên, rau mùi cũng chứa lượng kali tương đối cao. Người mắc bệnh thận mạn nên chỉ sử dụng với lượng vừa phải để tạo hương vị, tránh ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn sống.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến cáo bên cạnh lượng muối nêm trong quá trình chế biến, nước chấm như nước tương, sốt sa tế, tương cà hay các loại sốt công nghiệp cũng có thể chứa rất nhiều natri. Việc sử dụng thường xuyên trong thời gian dài làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, gây áp lực lên thận và thúc đẩy tiến triển bệnh thận mạn.

Thay vì phụ thuộc vào các loại nước chấm mặn, mọi người có thể tận dụng các loại gia vị tự nhiên như tỏi, gừng, hành tây, nghệ hay rau thơm để tăng hương vị món ăn. Đây là cách giúp giảm lượng natri đưa vào cơ thể, đồng thời bổ sung thêm nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.