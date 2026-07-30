Sở Y tế TP.HCM thông tin vụ Retinol Candid, phạt Công ty Skinetiq

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Skinetiq sau kiểm tra mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment.

Sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment. Ảnh: S.P.

Công ty Cổ phần Skinetiq, doanh nghiệp có sản phẩm thường xuyên xuất hiện trong video của nhà sáng tạo nội dung Hannah Olala, vừa bị Sở Y tế TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính sau đợt kiểm tra đột xuất liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment.

Đợt kiểm tra được thực hiện sau khi Sở Y tế TP.HCM tiếp nhận phản ánh của người dân về sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment thuộc nhãn hàng CANDID.

Theo kết quả kiểm tra, sản phẩm này đã được Cục Quản lý Dược cấp Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm số 169426/CBMP-QLD ngày 10/5/2022.

Doanh nghiệp cũng xuất trình Phiếu phân tích số 0251/VKN-MP2026 do Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM thực hiện ngày 12/6 đối với sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment dung tích 30 ml, số lô FC004, hạn dùng đến ngày 1/9/2028. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy chưa phát hiện sản phẩm vi phạm về chất lượng.

Đối với công nghệ sản xuất "Vi nang đa lớp" (Encapsulated Retinol Technology) được giới thiệu trên sản phẩm, Công ty Cổ phần Skinetiq đã cung cấp văn bản xác nhận cùng các hồ sơ liên quan do nhà sản xuất ban hành.

Tuy nhiên, Sở Y tế TP.HCM xác định doanh nghiệp đã thay đổi địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa thực hiện thủ tục báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Theo Sở Y tế, đối với các sản phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp Phiếu tiếp nhận công bố, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo mọi thay đổi liên quan đến tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường với Cục Quản lý Dược.

Với hành vi trên, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3419/QĐ-XPHC đối với Công ty Cổ phần Skinetiq theo quy định của pháp luật.

Ngoài việc xử phạt, Sở Y tế cũng lưu ý về cách doanh nghiệp công bố thông tin sau đợt kiểm tra. Theo cơ quan quản lý, Công ty Cổ phần Skinetiq đã đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội nội dung liên quan đến kết quả kiểm tra, nhưng chưa phản ánh đầy đủ kết luận của cơ quan chức năng.

Sở Y tế cho rằng việc chỉ công bố một phần kết quả có thể khiến người tiêu dùng và dư luận hiểu rằng doanh nghiệp hoàn toàn không có vi phạm, trong khi kết luận kiểm tra đã xác định rõ doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính và đã bị xử phạt theo quy định.

Cơ quan này yêu cầu mọi thông tin liên quan đến kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước phải được công bố đầy đủ, trung thực, khách quan và đúng bản chất sự việc. Việc trích dẫn hoặc công bố không đầy đủ kết luận kiểm tra không chỉ ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin chính xác của người tiêu dùng mà còn tác động đến tính minh bạch của môi trường kinh doanh.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.