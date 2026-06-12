Ngã đập vùng kín, người đàn ông cương dương suốt 7 ngày

Sau cú ngã đập vùng háng vào cọc gỗ, người đàn ông 48 tuổi bị cương dương liên tục suốt 7 ngày. Bác sĩ cảnh báo đây là biến chứng hiếm nhưng không nên xem nhẹ.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, chức năng sinh lý trong quá trình hồi phục và tiếp tục được theo dõi. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vừa điều trị thành công cho nam bệnh nhân 48 tuổi mắc chứng cương dương kéo dài không do thiếu máu cục bộ - tình trạng ít gặp trên lâm sàng.

Theo thông tin từ người bệnh, khoảng 20 ngày trước khi nhập viện, ông bị ngã và đập vùng háng vào một cọc gỗ. Ngay sau tai nạn, người bệnh xuất hiện cảm giác đau buốt ở dương vật kéo dài khoảng một giờ rồi tự hết.

Do không thấy bầm tím, không chảy máu và vẫn đi tiểu bình thường, người bệnh cho rằng chấn thương không nghiêm trọng nên không đi khám.

Tuy nhiên, khoảng một tuần trước khi nhập viện, ông bắt đầu xuất hiện tình trạng cương dương liên tục không giảm. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày, gây cảm giác căng tức khó chịu và ảnh hưởng đáng kể đến việc đi tiểu. Lo lắng trước những biểu hiện bất thường, người bệnh đã đến khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để thăm khám.

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh mắc chứng cương dương kéo dài không do thiếu máu cục bộ.

Theo các chuyên gia nam học, đây là một thể bệnh khá hiếm gặp. Nguyên nhân thường xuất phát từ tổn thương mạch máu sau chấn thương, khiến dòng máu từ động mạch đổ vào dương vật quá nhiều và không được kiểm soát. Tình trạng này thường liên quan đến sự hình thành lỗ rò động mạch sau tai nạn.

Khác với cương dương kéo dài do thiếu máu cục bộ - thể bệnh thường gây đau dữ dội và có nguy cơ hoại tử mô nếu không được cấp cứu kịp thời - cương dương kéo dài không do thiếu máu cục bộ thường ít đau hơn và ít gây tổn thương cấp tính cho mô dương vật.

Tuy vậy, các bác sĩ cảnh báo nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, người bệnh vẫn có nguy cơ cao bị rối loạn chức năng cương dương trong tương lai.

Ngay sau khi xác định nguyên nhân, các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị phù hợp và tiến hành can thiệp kịp thời cho người bệnh. Nhờ được xử trí đúng hướng và nhanh chóng, tình trạng cương dương bệnh lý đã được giải quyết thành công.

Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, chức năng sinh lý trong quá trình hồi phục và tiếp tục được theo dõi.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới không nên chủ quan với những chấn thương vùng kín hoặc vùng tầng sinh môn như háng, bẹn, đặc biệt sau các tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông hoặc chấn thương khi chơi thể thao.

Nhiều tổn thương mạch máu bên trong có thể không biểu hiện rõ ngay sau chấn thương nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng về sau. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau chấn thương hoặc tình trạng cương dương kéo dài trên 4 giờ không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa nam học để được thăm khám và điều trị sớm, tránh những di chứng ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và chất lượng cuộc sống.