Thận hư ở tuổi 21

Phù toàn thân, tăng 5 kg trong thời gian ngắn, nam thanh niên 21 tuổi nhập viện và nhận kết quả chẩn đoán khác với dự đoán ban đầu.

Tình trạng phù nề, chướng bụng ở người bệnh được cải thiện sau thời gian điều trị tại Trung tâm Thận - Lọc máu. Ảnh: BVCC.

Ở tuổi 21, anh N.B.L. (trú tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) được chẩn đoán mắc bệnh thận mạn giai đoạn 5 và được tư vấn chuẩn bị phẫu thuật tạo cầu nối động - tĩnh mạch (AVF) để phục vụ lọc máu chu kỳ. Tuy nhiên, sau khi được thăm khám và đánh giá lại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các bác sĩ xác định người bệnh bị suy thận cấp do hội chứng thận hư, một tình trạng có khả năng hồi phục nếu được điều trị phù hợp.

Theo người bệnh, khoảng hai tháng trước khi nhập viện, anh xuất hiện tình trạng phù toàn thân và tăng khoảng 5 kg. Do các triệu chứng chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, người bệnh không đi khám.

Đến khi xuất hiện tình trạng mệt mỏi nhiều, buồn nôn kéo dài, anh đến một bệnh viện lớn tại Hà Nội kiểm tra. Tại đây, người bệnh được chẩn đoán bệnh thận mạn giai đoạn 5 và được tư vấn chuẩn bị tạo cầu nối động - tĩnh mạch để lọc máu chu kỳ.

Do lo ngại việc điều trị lâu dài tại cơ sở y tế cách xa nơi cư trú, người bệnh tiếp tục đến Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để được thăm khám.

Khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện phù nhẹ hai chân, mệt mỏi, buồn nôn, ăn uống kém, đau tức ngực khi vận động, bụng chướng và giảm thông khí phổi. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy một số biểu hiện lâm sàng chưa hoàn toàn phù hợp với chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối.

Người bệnh được đánh giá toàn diện chức năng thận, tình trạng dịch trong cơ thể và thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu nhằm xác định nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận.

Sau quá trình hội chẩn và theo dõi, các bác sĩ xác định người bệnh bị suy thận cấp do hội chứng thận hư, không phải suy thận mạn giai đoạn cuối.

Theo các bác sĩ, hội chứng thận hư có thể gây phù toàn thân, tăng cân nhanh, suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu được phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, chức năng thận có thể phục hồi.

Người bệnh sau đó được điều trị nội khoa theo phác đồ chuyên môn. Sau một thời gian điều trị, các chỉ số urê, creatinin trở về giới hạn bình thường, chức năng thận phục hồi gần như hoàn toàn. Các triệu chứng phù nề, mệt mỏi và buồn nôn cũng cải thiện rõ rệt. Người bệnh không phải thực hiện lọc máu chu kỳ như dự kiến ban đầu.

Theo BS Dương Thùy Linh, Trung tâm Thận - Lọc máu, các bệnh lý thận ở người trẻ tuổi có thể diễn biến âm thầm với các dấu hiệu như phù nề, mệt mỏi, tiểu bất thường hoặc tăng cân nhanh. Nếu không được thăm khám sớm và chẩn đoán chính xác, người bệnh có thể bỏ lỡ cơ hội điều trị hiệu quả.

Bác sĩ cho biết việc xác định đúng nguyên nhân gây suy giảm chức năng thận có ý nghĩa quan trọng trong lựa chọn phương pháp điều trị, tránh các can thiệp không cần thiết và nâng cao khả năng phục hồi cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa khi xuất hiện các dấu hiệu như phù mặt, phù chân, tiểu ít, mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc tăng cân nhanh không rõ nguyên nhân để được thăm khám và điều trị kịp thời.