Ba món càng ăn nhiều vào ban đêm, nam giới tuổi 40 càng dễ yếu sinh lý

Nhiều nam giới sau tuổi 40 suy giảm chức năng sinh lý không chỉ do tuổi tác mà còn vì thói quen ăn khuya. Bác sĩ tiết niệu chỉ ra 3 món nên hạn chế và gợi ý lựa chọn lành mạnh hơn.

Suy giảm chức năng cương dương có thể do lối sống và chế độ ăn uống, đặc biệt là thói quen ăn khuya. Ảnh: Magnific.

Không ít nam giới bước sang tuổi 40 bắt đầu nhận thấy khả năng sinh lý không còn như trước. Nhiều người cho rằng đây là hệ quả tất yếu của lão hóa, nhưng lối sống và chế độ ăn uống, đặc biệt là thói quen ăn khuya, cũng có thể góp phần làm suy giảm chức năng cương dương, theo China Times.

Bác sĩ chuyên khoa tiết niệu Đới Định Ân tại Đài Loan, Trung Quốc, cho biết trong quá trình thăm khám, ông nhận thấy nhiều nam giới mới ngoài 40 tuổi đã gặp tình trạng suy giảm chức năng sinh lý. Nguyên nhân thường không chỉ đến từ tuổi tác mà còn liên quan đến thức khuya kéo dài, ít vận động, thừa cân béo phì và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

Ông đặc biệt nhấn mạnh 3 loại đồ ăn vặt đêm khuya gây hại nhất cho sinh lực nam giới và nên tránh.

Gà rán, đồ nướng nhiều dầu mỡ

Theo bác sĩ Đới Định Ân, nhóm thực phẩm đầu tiên nam giới nên hạn chế khi ăn khuya là các món chiên rán như gà rán, gà chiên giòn, đồ nướng nhiều dầu mỡ.

Việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo và calo có thể dẫn đến tăng cân, rối loạn mỡ máu, làm tăng nguy cơ xơ vữa và tắc nghẽn mạch máu. Trong khi đó, chức năng cương dương phụ thuộc rất lớn vào khả năng lưu thông máu. Khi hệ mạch máu bị tổn thương, lượng máu đến dương vật sẽ giảm, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cương cứng.

Trà sữa, nước ngọt và đồ uống nhiều đường

Bác sĩ Đới Định Ân cũng khuyến cáo nam giới không nên thường xuyên uống trà sữa trân châu hoặc các loại đồ uống pha sẵn nhiều đường vào buổi tối.

Chế độ ăn chứa nhiều đường làm đường huyết tăng cao, lâu dài có thể gây kháng insulin và làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây rối loạn cương dương. Theo bác sĩ, không ít bệnh nhân đến khám vì suy giảm chức năng sinh lý thì kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết đã ở mức đáng báo động từ trước.

Uống quá nhiều bia hoặc rượu trong thời gian dài có thể làm giảm nồng độ hormone sinh dục nam testosterone. Ảnh: Pexels.

Uống bia thường xuyên cũng gây hại

Nhiều người có thói quen uống một cốc bia lạnh sau giờ làm để thư giãn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Đới Định Ân, việc uống quá nhiều bia hoặc rượu trong thời gian dài có thể làm giảm nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, đồng thời gây tổn thương hệ thần kinh và mạch máu. Những thay đổi này khiến chức năng sinh lý suy giảm theo thời gian, làm nam giới ngày càng khó duy trì khả năng cương cứng.

Những món ăn khuya lành mạnh

Nếu thực sự cảm thấy đói vào buổi tối, bác sĩ Đới Định Ân khuyến nghị nên lựa chọn những thực phẩm ít calo, giàu protein hoặc chất xơ để vừa tạo cảm giác no, vừa hạn chế tăng cân và các rối loạn chuyển hóa.

Một số lựa chọn phù hợp gồm:

Salad rau với ít nước sốt

Rau luộc

Cà chua bi

Dưa leo

Các loại nấm

Sữa đậu nành không đường

Trứng luộc hoặc trứng trà

Ức gà luộc

Các thực phẩm giàu protein ít chất béo.

Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn, các chuyên gia cũng khuyến cáo nam giới nên duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và kiểm soát tốt các bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu. Đây đều là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch cũng như duy trì chức năng sinh lý khi tuổi ngày càng cao.