Cách chiên đậu hũ giòn rụm bên ngoài, mềm ẩm bên trong

Nhiều người gặp tình trạng đậu hũ dính chảo, vỡ vụn khi chiên. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và kiểm soát nhiệt độ dầu.

.Đậu hũ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Tạo bởi AI.

Đậu hũ là thực phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ giá thành phải chăng, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng. Từ món canh, món kho đến món chiên, đậu hũ đều có thể xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày.

Tuy nhiên, khi chế biến món đậu hũ chiên, không ít người gặp tình trạng đậu bị dính chảo, vỡ nát hoặc không vàng đều. Một vài mẹo nhỏ trong quá trình sơ chế và chiên có thể giúp khắc phục vấn đề này.

Lợi ích sức khỏe của đậu hũ

Đậu hũ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên:

Tốt cho tim mạch

Theo Healthline, đậu hũ chứa protein thực vật và isoflavone - hợp chất tự nhiên trong đậu nành có thể mang lại lợi ích cho hệ tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm từ đậu nành có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Bên cạnh đó, protein đậu nành còn có thể giúp giảm cholesterol LDL (cholesterol "xấu"), đồng thời cải thiện một số chỉ số mỡ máu. Đây là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch về lâu dài.

Giảm nguy cơ ung thư

Một số nghiên cứu ghi nhận chế độ ăn giàu thực phẩm từ đậu nành có liên quan đến nguy cơ thấp hơn đối với một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và ung thư tuyến tiền liệt.

Các chuyên gia cho rằng lợi ích này có thể liên quan đến isoflavone và nhiều hợp chất thực vật khác trong đậu nành. Tuy nhiên, đậu hũ không phải thực phẩm có khả năng phòng ngừa ung thư tuyệt đối mà chỉ là một phần của chế độ ăn lành mạnh.

Tốt cho xương

Đậu hũ là nguồn cung cấp canxi, magie và phốt pho - những khoáng chất cần thiết cho hệ xương, theo WebMD. Việc bổ sung đậu hũ hợp lý có thể góp phần duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Ngoài ra, isoflavone trong đậu nành còn được cho là có thể giúp giảm một số triệu chứng khó chịu ở phụ nữ mãn kinh như bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm.

Đậu hũ chứa protein thực vật và isoflavone tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: Magnific.

Cung cấp protein

Được làm từ đậu nành, đậu hũ cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất như kali, folate và vitamin A. Đây là lựa chọn phổ biến của người ăn chay, người muốn giảm tiêu thụ thịt hoặc xây dựng chế độ ăn lành mạnh.

Tuy nhiên, những người dị ứng đậu nành hoặc gặp khó chịu tiêu hóa sau khi ăn các sản phẩm từ đậu nành nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi sử dụng thường xuyên.

Mẹo chiên đậu hũ không dính chảo

Dù là món ăn quen thuộc, đậu hũ chiên lại không dễ thực hiện như nhiều người nghĩ. Không ít người gặp tình trạng đậu bị dính chảo, vỡ nát khi lật hoặc bên ngoài chưa kịp vàng giòn thì bên trong đã khô cứng. Theo China Times, bí quyết nằm ở khâu chuẩn bị nguyên liệu và kiểm soát nhiệt độ khi chiên.

Trước khi cho đậu vào chảo, việc xử lý độ ẩm là yếu tố quyết định. Bạn nên dùng khăn giấy sạch thấm bớt nước trên bề mặt miếng đậu. Đậu hũ chứa lượng nước khá lớn, nếu chiên ngay khi vừa cắt, hơi nước thoát ra đột ngột sẽ gây bắn dầu dữ dội và khiến lớp vỏ dễ bám chặt vào đáy chảo. Đặc biệt, để miếng đậu săn kết cấu và giữ ẩm tốt hơn, bạn có thể áp dụng bí quyết luộc sơ đậu trong nước ấm pha chút muối loãng khoảng 1-2 phút trước khi thấm khô.

Cắt đậu thành miếng vừa ăn, thấm thật ráo nước và chiên ngập dầu với lửa lớn giúp đậu hủ giòn rụm, mềm ẩm bên trong.

Một bước quan trọng khác là làm nóng chảo trước khi cho dầu. Khi chảo đạt nhiệt độ đủ nóng, thêm dầu ăn và đợi dầu nổi tăm, nóng đều rồi mới nhẹ nhàng đặt từng miếng đậu vào. Việc cho đậu vào khi dầu còn nguội là nguyên nhân phổ biến nhất gây dính chảo.

Nếu không có sẵn chảo chống dính, mẹo dân gian dùng gừng tươi cũng rất hiệu quả. Hãy làm nóng chảo khô, dùng một lát gừng sống chà xát đều khắp lòng và thành chảo trước khi đổ dầu vào. Sự kết hợp giữa nước gừng tự nhiên và dầu ăn ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra một lớp màng hữu cơ trơn mỏng, ngăn protein của đậu tiếp xúc trực tiếp với bề mặt kim loại, từ đó giúp lật đậu dễ dàng mà không sợ rách nát.

Trong quá trình chiên, tuyệt đối không nên liên tục đảo hoặc lật đậu khi chưa săn. Hãy kiên nhẫn để một mặt đậu chín vàng tự nhiên. Khi lớp vỏ ngoài đã hình thành cố định, miếng đậu sẽ tự động tách nhẹ khỏi mặt chảo. Ngoài ra, việc rắc một vài hạt muối nhỏ vào chảo dầu trước khi chiên cũng là mẹo hay giúp giảm thiểu tình trạng bám dính.

Nếu muốn đậu đạt đến độ hoàn hảo, vỏ giòn rụm như bim bim nhưng ruột vẫn mướt mịn như thạch, phương pháp "chiên hai lửa" của các đầu bếp chuyên nghiệp chính là câu trả lời. Ở lần chiên đầu tiên, hãy duy trì lửa vừa để đậu chín đều và định hình lớp vỏ vàng nhẹ, sau đó vớt ra để nguội hoàn toàn.

Trước khi lên mâm, bạn bật lửa lớn cho dầu thật sôi rồi thả đậu vào chiên nhanh lần hai. Sự sốc nhiệt ở lửa lớn sẽ bốc hơi nốt lượng nước dư thừa ở vỏ, tạo độ giòn tan tối đa mà không làm giảm đi độ mềm mọng tự nhiên bên trong.