Uống một loại nước liên tục suốt 3 tháng, người đàn ông suy thận

Người đàn ông mắc bệnh suy thận nghe theo lời truyền miệng, uống tới 2 lít nước mật ong mỗi ngày. Chỉ sau 3 tháng, chức năng thận của ông suy giảm nhanh chóng.

Dùng 2 lít mật ong pha nước thay nước lọc mỗi ngày, người đàn ông phải chạy thận cấp. Ảnh: Freepik.

Nhiều người cho rằng mật ong là thực phẩm tự nhiên có thể thay thế đường tinh luyện và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc lạm dụng mật ong vẫn có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở những người mắc bệnh mạn tính.

Theo China Times, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, chuyên gia thận học tại khoa Thận, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan), vừa chia sẻ một trường hợp đáng tiếc của bệnh nhân mắc bệnh thận mạn giai đoạn 4.

Trước đó, người này kiểm soát bệnh khá tốt nhờ tuân thủ điều trị và tái khám định kỳ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 tháng, chức năng thận của bệnh nhân suy giảm nhanh chóng và phải chạy thận ngay trong ngày nhập viện.

Theo bác sĩ, bệnh nhân đồng thời mắc đái tháo đường và đã xuất hiện tổn thương thận do bệnh nền. Trong thời gian dài theo dõi, các chỉ số như đường huyết, mỡ máu và axit uric đều nằm trong giới hạn kiểm soát, tình trạng bệnh tương đối ổn định.

Tuy nhiên, tại lần tái khám sau 3 tháng, kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng thận của người bệnh đã chuyển từ giai đoạn 4 sang giai đoạn 5 - mức độ nặng nhất của bệnh thận mạn.

Các xét nghiệm ghi nhận mức axit uric tăng lên 9 mg/dL, vượt ngưỡng khuyến cáo dưới 7 mg/dL ở nam giới. Chỉ số HbA1c phản ánh đường huyết trung bình của người bệnh trong 3 tháng cũng lên tới 9%, cao hơn nhiều so với mục tiêu dưới 7% ở người mắc đái tháo đường. Đồng thời, đường huyết, cholesterol và nhiều chỉ số chuyển hóa khác đều mất kiểm soát.

Sau khi loại trừ các nguyên nhân như nhiễm trùng hay cảm cúm, bác sĩ nghi ngờ vấn đề nằm ở chế độ ăn uống. Khai thác bệnh sử cho thấy vì lo sợ phải chạy thận, bệnh nhân đã nghe theo lời truyền miệng và chuyển sang uống nước mật ong rừng để bảo vệ thận. Thậm chí, người này dùng mật ong pha nước thay nước lọc, uống tới khoảng 2 lít mỗi ngày.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết thành phần chính của mật ong là glucose và fructose - hai loại đường đơn. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều fructose, lượng axit uric có thể tăng cao. Bên cạnh đó, việc nạp lượng lớn đường đơn cũng khiến đường huyết tăng mạnh. Sự kết hợp của hai yếu tố này tạo thêm gánh nặng cho thận vốn đã suy yếu, đẩy nhanh quá trình tiến triển của bệnh.

Khi nhập viện, bệnh nhân đã xuất hiện nhiều triệu chứng khó chịu nghiêm trọng. Sau khi được chuyển đến cơ sở chuyên khoa, các bác sĩ quyết định chỉ định chạy thận cấp cứu ngay trong ngày.

Theo bác sĩ Hồng, bệnh thận mạn được chia thành 5 giai đoạn. Ở giai đoạn 4, người bệnh vẫn có thể trì hoãn thời điểm phải chạy thận trong nhiều năm nếu tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt bệnh nền và duy trì lối sống phù hợp. Tuy nhiên, những lựa chọn sai lầm trong ăn uống hoặc tin vào các phương pháp chưa được kiểm chứng có thể khiến chức năng thận suy sụp nhanh chóng.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến cáo người mắc bệnh thận, đái tháo đường hoặc các bệnh mạn tính không nên tự ý áp dụng các phương pháp truyền miệng hay sử dụng thực phẩm với số lượng lớn với kỳ vọng chữa bệnh.

Để bảo vệ thận, người dân cần duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm nhiều đường, muối và chất béo bão hòa, uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể, kiểm soát tốt các bệnh nền như tăng huyết áp và đái tháo đường, đồng thời tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.