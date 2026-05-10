Bộ Y tế: Khám định kỳ ít nhất 1 lần/năm cho trẻ dưới 6 tuổi

Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được khám sức khỏe toàn diện ít nhất một lần mỗi năm, bao gồm đánh giá dinh dưỡng, phát triển và sàng lọc nguy cơ tự kỷ.

Bộ Y tế ưu tiên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi tại trạm y tế xã, phường và bổ sung nội dung sàng lọc tự kỷ sớm. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ Y tế ban hành Quyết định 1284/QĐ-BYT hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi trên toàn quốc. Đáng chú ý, hướng dẫn mới bổ sung nội dung trắc nghiệm phát hiện nguy cơ tự kỷ đối với trẻ từ 16 đến 30 tháng tuổi.

Quyết định do Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ký ban hành ngày 7/5/2026, kèm theo tài liệu "Hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi".

Theo hướng dẫn, đối tượng áp dụng là toàn bộ trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi. Bộ Y tế yêu cầu trẻ được khám sức khỏe định kỳ với tần suất ít nhất một lần mỗi năm.

Trẻ được khám toàn diện nhiều chuyên khoa

Nội dung khám sức khỏe định kỳ bao gồm nhiều hạng mục nhằm đánh giá toàn diện thể chất và sự phát triển của trẻ. Cụ thể, trẻ sẽ được kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, theo dõi sự phát triển tinh thần và vận động, đồng thời rà soát tình trạng tiêm chủng.

Bên cạnh đó, trẻ còn được thăm khám toàn thân và các cơ quan như da liễu, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và cơ quan sinh dục, cơ xương khớp, thần kinh.

Đáng chú ý, hướng dẫn mới bổ sung phần khám trắc nghiệm nhằm phát hiện nguy cơ tự kỷ cho nhóm trẻ từ 16-30 tháng tuổi. Đây được xem là giai đoạn vàng để nhận biết sớm các dấu hiệu rối loạn phát triển ở trẻ nhỏ.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi, đồng thời thông tin rộng rãi về thời gian, địa điểm tổ chức khám.

Cha mẹ, người chăm sóc hoặc người giám hộ trẻ sẽ được thông báo cụ thể lịch khám. Danh sách trẻ được lập theo từng thôn, tổ dân phố để thuận tiện cho công tác tổ chức.

Theo hướng dẫn, số lượng trẻ tham gia khám cần được bố trí phù hợp theo từng dây chuyền khám nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Đối với mỗi dây chuyền khám, nhân lực tối thiểu gồm bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ; y sĩ, điều dưỡng hoặc hộ sinh thực hiện đo dấu hiệu sinh tồn, cân nặng, chiều cao; cùng nhân viên hỗ trợ như nhân viên y tế công cộng hoặc công tác xã hội.

Bộ Y tế nhấn mạnh bác sĩ tham gia khám phải có chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề phù hợp theo quy định. Các nhân viên tham gia cũng phải được tập huấn hoặc phổ biến nội dung khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Về địa điểm tổ chức, Bộ Y tế ưu tiên triển khai tại trạm y tế xã, phường nếu đáp ứng đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ chuyên môn.

Ngoài ra, hoạt động khám lưu động cũng có thể được triển khai tại các địa điểm thuận tiện cho phụ huynh đưa trẻ đến khám, bảo đảm an toàn và đầy đủ điều kiện chuyên môn.

Các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập đủ điều kiện cũng được phép tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

Trẻ có dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn chuyển tuyến điều trị

Theo quy trình được Bộ Y tế ban hành, việc khám sức khỏe phải thực hiện đầy đủ theo mẫu giấy khám phù hợp từng độ tuổi.

Nhân viên y tế sẽ khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ từ khi sinh, đồng thời ghi nhận tình trạng sức khỏe của mẹ trong thời gian mang thai.

Sau thăm khám, kết quả sẽ được ghi nhận đầy đủ, kèm theo tư vấn can thiệp hoặc hướng dẫn theo dõi sức khỏe cho trẻ. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế phải khám đầy đủ các nội dung theo quy định để đánh giá chính xác tình trạng sức khỏe của trẻ.

Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường, phát hiện bệnh tật, cần phải khám và điều trị bệnh, tư vấn chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Kết quả khám sức khỏe định kỳ sẽ được tổng hợp, đánh giá và lập sổ sức khỏe điện tử. Dữ liệu cũng được liên thông, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.