Tưởng đau bụng thường, bác sĩ bất ngờ lấy ra khối u nặng 3 kg

Khối u ruột non khổng lồ chiếm gần nửa ổ bụng người đàn ông 43 tuổi, bên trong đã hoại tử trước khi được phẫu thuật cắt bỏ.

Khoảng 3 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân nam 43 tuổi thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau vùng thượng vị. Cơn đau từng đợt, không lan, không liên quan ăn uống hay vận động, kéo dài 1-2 phút rồi tự hết. Người bệnh vẫn ăn uống, đại tiểu tiện bình thường nên không quá lo lắng.

Trong quá trình đi khám, bệnh nhân từng được phát hiện có khối u ruột non. Tuy nhiên, do triệu chứng chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, người này không điều trị.

Một ngày trước khi nhập viện, tình trạng đau bụng tăng rõ rệt. Người bệnh đau quặn từng cơn vùng thượng vị và quanh rốn, kèm buồn nôn, sốt cao 38-39 độ C nên đến bệnh viện thăm khám.

Khối u ruột non với kích thước khổng lồ chiếm nửa bụng trái của người đàn ông. Ảnh: BVCC.

Qua kiểm tra, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát hiện khối u chiếm gần nửa bụng trái, kích thước khoảng 15x20 cm, ranh giới rõ, mật độ chắc và đau khi ấn. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ghi nhận khối tổ chức nghi u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) ở ruột non, nằm vùng mạn sườn trái.

Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u cùng đoạn ruột non liên quan, đồng thời phục hồi lưu thông tiêu hóa cho người bệnh. Khối u được lấy ra có kích thước 16 x 22 cm, nặng khoảng 3 kg. Đáng chú ý, phần trung tâm khối u đã xuất hiện nhiều tổ chức hoại tử.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và hồi phục tốt.

Theo các bác sĩ, GIST là viết tắt của Gastrointestinal Stromal Tumor, tức u mô đệm đường tiêu hóa. Đây là loại u xuất phát từ thành ống tiêu hóa, thường gặp ở dạ dày và ruột non nhưng cũng có thể xuất hiện tại nhiều vị trí khác trong đường tiêu hóa.

Một số trường hợp GIST phát triển chậm, song cũng có không ít ca tiến triển nhanh hoặc di căn nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Thượng tá, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tô Hoài, khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, cho biết bệnh thường có biểu hiện không điển hình như đau bụng mơ hồ kéo dài, sụt cân, thiếu máu mạn tính. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã gây biến chứng nặng như xuất huyết tiêu hóa, tắc ruột cơ học hoặc khối u phát triển quá lớn kèm hoại tử.

Các dấu hiệu cảnh báo có thể bao gồm nôn ra máu, đi ngoài phân đen, đau bụng quặn dữ dội, buồn nôn, nôn hoặc bí trung đại tiện.

Bác sĩ Hoài khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng bất thường kéo dài ở đường tiêu hóa, người dân nên đi khám chuyên khoa để được làm các xét nghiệm cần thiết nhằm chẩn đoán và đánh giá giai đoạn bệnh.

Việc phát hiện sớm, phối hợp phẫu thuật cùng điều trị thuốc đích đúng chỉ định được xem là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế nguy cơ khối u phát triển quá lớn hoặc tiến triển sang giai đoạn muộn.