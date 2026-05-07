Bé trai 13 tháng tuổi mắc ung thư tinh hoàn

Khối bìu sưng to nhưng không đau khiến gia đình chủ quan. Chỉ đến khi mổ, bác sĩ mới phát hiện đây là u ác tính nguy hiểm ở trẻ nhỏ.

Không sốt, không quấy khóc, khối bìu vẫn lớn nhanh từng ngày. Bé trai 13 tháng chỉ được phát hiện ung thư khi đã lên bàn phẫu thuật. Ảnh: Đinh Hà.

Theo gia đình, khoảng 2 - 3 tuần trước khi nhập viện, bệnh nhi N.T.D. (13 tháng tuổi, trú tại Phú Thọ) xuất hiện tình trạng sưng to vùng bìu trái. Khi sờ vào thấy khối rắn, chắc nhưng trẻ không sốt, không quấy khóc bất thường nên gia đình vẫn theo dõi.

Sau khi thăm khám tại cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán nang tinh hoàn trái, gia đình tiếp tục theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tuần gần đây, vùng bìu trái sưng to lên nhanh chóng, buộc gia đình phải đưa cháu nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thượng Việt, Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết thời điểm nhập viện, bệnh nhi có khối phồng vùng bẹn trái, có thể đẩy lên được. Siêu âm ghi nhận cạnh tinh hoàn trái có khối kích thước khoảng 2 x 3 cm, mật độ chắc, ấn không đau.

Dựa trên các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng, trẻ được chẩn đoán nang mào tinh hoàn trái - một bệnh lý thuộc diện ống phúc tinh mạc thường gặp ở trẻ nhỏ và có chỉ định can thiệp ngoại khoa.

Tuy nhiên, khi vừa tiến hành rạch da phẫu thuật, kíp mổ đã đối mặt với tình huống ngoài dự kiến. "Ngay khi mở ra, chúng tôi nhận thấy tinh hoàn trái của bệnh nhi to bất thường, gấp khoảng 3 lần kích thước bình thường và có màu sắc bất thường. Nhận định đây có thể là tổn thương ác tính, kíp mổ lập tức tiến hành sinh thiết tức thì", bác sĩ Việt chia sẻ.

Hình ảnh tiêu bản cắt lạnh mô của trẻ. Ảnh: BVCC.

Kết quả sinh thiết cho thấy hình ảnh Carcinoma - một dạng ung thư phát triển từ các tế bào biểu mô ác tính có tính chất xâm lấn. Trước tình huống khẩn cấp, một cuộc hội chẩn chớp nhoáng ngay tại phòng mổ đã diễn ra. Để ngăn chặn nguy cơ di căn sang tinh hoàn còn lại và các cơ quan khác, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định cắt bỏ hoàn toàn tinh hoàn trái của bệnh nhi.

Sau hơn một giờ phẫu thuật, ca mổ diễn ra thành công. Một ngày sau mổ, bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, bú tốt, vết mổ khô, tiến triển ổn định.

Theo bác sĩ Vũ Xuân Ngọc, phụ trách Khoa Giải phẫu bệnh, kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh khẳng định trẻ mắc u tế bào mầm ác tính. Đây là loại u phát sinh từ các tế bào sinh sản, còn gọi là tế bào mầm. U tế bào mầm ác tính có khả năng lan sang các bộ phận khác của cơ thể nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Sự lan rộng của ung thư (di căn) có thể gây tổn thương các cơ quan và gây khó khăn cho việc điều trị.

Hiện tại, bệnh nhi dần hồi phục sức khỏe và tiếp tục được theo dõi sát sao để có phác đồ điều trị bổ trợ phù hợp, nhằm đảm bảo trẻ có thể phát triển khỏe mạnh trong tương lai.

Ngoài việc lưu ý các dấu hiệu bất thường, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên chủ động kiểm tra vùng bẹn - bìu cho trẻ trong quá trình chăm sóc hàng ngày như khi tắm, thay tã. Nếu phát hiện một bên bìu to bất thường, sờ thấy khối cứng, không đều hoặc kích thước thay đổi nhanh trong thời gian ngắn, cần đưa trẻ đi khám sớm, không nên chần chừ.

Đặc biệt, các dấu hiệu như bìu to nhanh trong vài ngày, sờ chắc, không xẹp khi nằm hoặc có sự khác biệt rõ rệt giữa hai bên tinh hoàn là những cảnh báo quan trọng. Ngay cả khi trẻ không đau, không sốt, phụ huynh vẫn cần đưa trẻ đi thăm khám chuyên khoa, bởi nhiều bệnh lý nguy hiểm ở trẻ nhỏ có thể diễn tiến âm thầm.

Phụ huynh cũng không nên tự theo dõi kéo dài hoặc hoàn toàn yên tâm với chẩn đoán ban đầu nếu khối bất thường vẫn tiếp tục lớn lên. Trong trường hợp cần thiết, nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế có chuyên khoa ngoại nhi hoặc nam học để được siêu âm, đánh giá lại và can thiệp kịp thời.

Phát hiện sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn tối đa chức năng sinh lý, đảm bảo sự phát triển bình thường và tương lai lâu dài của trẻ.