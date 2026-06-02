Vị thuốc trường thọ được ví như 'kim cương đỏ' nhưng ít người biết

Kỷ tử từ lâu đã được mệnh danh là "kim cương đỏ" trong y học cổ truyền phương Đông nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Ảnh minh họa.

Vậy kỷ tử có tác dụng gì cho sức khỏe mà lại được săn đón đến thế?

Hỗ trợ chức năng miễn dịch

Kỷ tử là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào chỉ với một khẩu phần khô 30 gram là đủ đáp ứng 20% ​​nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Vitamin C thúc đẩy sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Vitamin C cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để bảo vệ các tế bào miễn dịch khỏi tác hại của các gốc tự do.

Giảm viêm

Kỷ tử chứa carotenoid, flavonoid và các hợp chất khác có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Các hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do, vốn có thể gây hại cho tế bào và góp phần gây viêm nhiễm cũng như các bệnh mạn tính.

Bảo vệ thị lực

Kỷ tử nổi tiếng với những lợi ích cho sức khỏe thị lực. Chúng giàu lutein và zeaxanthin, hai carotenoid giúp bảo vệ mắt bằng cách giảm tác hại của ánh sáng xanh. Kỷ tử cũng là một nguồn cung cấp vitamin A dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực khỏe mạnh. Chỉ khoảng 28gram kỷ tử đã cung cấp hơn 100% nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày của bạn.

Cải thiện vẻ ngoài của làn da

Kỷ tử cung cấp các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bao gồm polysaccharid, flavonoid, carotenoid và phenol. Các hợp chất này đã được chứng minh là giúp bảo vệ da khỏi tác hại do ánh nắng mặt trời gây ra. Chúng cũng tăng cường khả năng chống oxy hóa tự nhiên của da. Vitamin C trong kỷ tử giúp kích thích sản sinh collagen, một loại protein giúp da đàn hồi và giảm nếp nhăn.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Các chất chống oxy hóa trong quả mọng có thể giúp bảo vệ não bộ khỏi stress oxy hóa. Stress oxy hóa xảy ra khi có quá nhiều gốc tự do và không đủ chất chống oxy hóa để trung hòa chúng. Sự mất cân bằng này có thể làm tổn thương tế bào não và có liên quan đến chứng mất trí nhớ và suy giảm nhận thức do tuổi tác.

Một nghiên cứu cho thấy rằng uống 120 ml nước kỷ tử mỗi ngày trong 14 ngày đã cải thiện sức khỏe tổng thể và khả năng nhận thức ở 70% số người tham gia nghiên cứu. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất quả kỷ tử có thể cải thiện khả năng ra quyết định và giảm các dấu hiệu của stress oxy hóa và viêm nhiễm trong não. Cần thêm nghiên cứu để xác định liệu có tác dụng tương tự ở người hay không.

Cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết

Các hợp chất thực vật trong quả kỷ tử có thể giúp hạ đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường. Nghiên cứu ban đầu cho thấy chúng hoạt động bằng cách cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm và giữ cho các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy khỏe mạnh.

Kỷ tử cũng là một nguồn chất xơ tốt, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Điều này có thể giúp ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột biến. Một nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng 300 miligam chiết xuất kỷ tử mỗi ngày trong 3 tháng đã làm giảm lượng đường trong máu và cải thiện quá trình sản xuất insulin ở những người mắc bệnh tiểu đường type I.