Loài ký sinh trùng tưởng đã 'biến mất' tấn công một gia đình ở Tây Ninh

Hai mẹ con ở Tây Ninh được phát hiện cùng mắc cái ghẻ - một loại ký sinh trùng tưởng đã biến mất trong đời sống hiện đại ngày nay.

Cái ghẻ lây lan toàn thân của người bệnh. Ảnh: BVCC.

Bà H. (71 tuổi, Tây Ninh) đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng ngứa toàn thân kéo dài. Theo người nhà, khoảng hơn một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các nốt mẩn ngứa ở tay. Sau đó, tổn thương lan dần ra mặt, lưng, ngực, bụng và đùi.

Cơn ngứa ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tăng rõ vào ban đêm, khiến bà mất ngủ, mệt mỏi và ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Cho rằng đây chỉ là dị ứng da, gia đình tự chăm sóc tại nhà bằng nước muối sinh lý và thuốc bôi ngoài da nhưng không hiệu quả.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều sẩn ngứa, phát ban toàn thân. Ở vùng tay xuất hiện các mảng dày sừng và tổn thương da rõ rệt.

Trong quá trình khai thác bệnh sử, bác sĩ phát hiện con gái của bệnh nhân - người sống cùng nhà - cũng xuất hiện triệu chứng ngứa và các tổn thương da tương tự. Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy cả hai mẹ con đều mắc bệnh ghẻ do ký sinh trùng cái ghẻ gây ra.

Bác sĩ chuyên khoa I Văn Thị Xuân Quỳnh, khoa Nội tổng quát, cho biết cái ghẻ là ký sinh trùng sống trên da người, có thể lây lan nhanh qua tiếp xúc da kề da hoặc dùng chung các vật dụng cá nhân như quần áo, chăn màn, khăn tắm.

Ký sinh trùng cái ghẻ được phát hiện trên cơ thể bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

"Nhiều người nghĩ rằng bệnh ghẻ là bệnh da liễu chỉ thường gặp ở thời xưa, còn thời nay hiện đại hơn, môi trường sống sạch sẽ hơn thì sẽ khó gặp phải. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ghẻ là bệnh ngoài da phổ biến ở mọi thời điểm, mọi lứa tuổi", bác sĩ Quỳnh cho biết.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ngứa kéo dài, dày sừng da, bong vảy, làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Việc sống chung và tiếp xúc thường xuyên cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm cho các thành viên trong gia đình.

Sau 3 ngày điều trị bằng thuốc kết hợp chăm sóc da và vệ sinh môi trường sống, tình trạng của cả hai mẹ con cải thiện rõ rệt. Các cơn ngứa giảm nhiều, tổn thương da hồi phục tốt, không còn hiện tượng bong vảy hay dày sừng như trước. Người bệnh được xuất viện, tiếp tục điều trị theo đơn và tái khám theo lịch hẹn.

Bác sĩ Quỳnh cho hay bệnh ghẻ thường biểu hiện bằng tình trạng ngứa kéo dài, đặc biệt ngứa nhiều về đêm. Người bệnh có thể xuất hiện mụn nước, sẩn ngứa, bong vảy hoặc dày sừng da. Trong một số trường hợp, việc gãi nhiều có thể gây trầy xước, dẫn đến nhiễm trùng da và các biến chứng nặng hơn.

Để hạn chế nguy cơ tái nhiễm và lây lan, người bệnh cần giặt sạch chăn, ga, gối, quần áo bằng nước nóng trên 60 độ C, sau đó phơi nắng hoặc bảo quản kín ít nhất 72 giờ. Những người sống cùng nhà và có nguy cơ tiếp xúc cũng nên được thăm khám, điều trị nếu xuất hiện triệu chứng.

Bác sĩ Quỳnh khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các cơn ngứa kéo dài, nhất là khi triệu chứng tăng về đêm hoặc có nhiều thành viên trong gia đình cùng mắc. Việc thăm khám sớm giúp phát hiện đúng nguyên nhân, điều trị hiệu quả và ngăn ngừa bệnh lây lan trong cộng đồng.