Công thức FDI được bảo hộ tại Mỹ - niềm tin vững chắc cho mẹ Việt

Thông tin công thức FDI của Nutifood được USPTO cấp bằng sáng chế nhận sự quan tâm của cộng đồng phụ huynh, đặc biệt những cha mẹ đang tìm kiếm sữa chất lượng cho con.

Trong những năm gần đây, thị trường sữa công thức tại Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng mạnh, phản ánh xu hướng cha mẹ ngày càng chú trọng dinh dưỡng và sự phát triển của trẻ.

Theo báo cáo của Metric về thị trường mẹ và bé trong 9 tháng đầu năm 2025, nhóm sữa công thức đạt doanh số 3,2 nghìn tỷ đồng - tăng 40% so với cùng kỳ. Trên sàn thương mại điện tử, sữa công thức chiếm 19,1% thị phần doanh thu và đạt mức tăng trưởng vượt xa trung bình toàn ngành mẹ và bé. Những con số cho thấy mặt hàng này nhận sự quan tâm lớn từ phụ huynh cũng như mức độ đầu tư của doanh nghiệp.

Giá trị của “bảo chứng khoa học” với phụ huynh hiện đại

Theo nghiên cứu từ Research and Markets, một trong những động lực thúc đẩy thị trường sữa công thức tăng trưởng là nhận thức ngày càng cao của phụ huynh về vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ.

Nhiều phụ huynh nghiên cứu kỹ trước khi mua sản phẩm dinh dưỡng cho con.

Trong bối cảnh phụ huynh ngày càng quan tâm đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, những “bảo chứng khoa học” từ các tổ chức uy tín quốc tế trở thành yếu tố được nhiều gia đình chú ý khi chọn sữa cho con. Với nhiều cha mẹ, đây không chỉ là thông tin tham khảo, mà còn thêm cơ sở để yên tâm hơn trong hành trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ.

Bên cạnh đó, sự cải thiện thu nhập và tư duy “đầu tư cho con là ưu tiên hàng đầu” cũng thúc đẩy nhu cầu đối với phân khúc sữa cao cấp. Tại Việt Nam, sữa công thức giá trên 600.000 đồng ghi nhận tăng trưởng mạnh. Điều này cho thấy phụ huynh sẵn sàng chi trả cao hơn cho sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có bảng thành phần minh bạch, được “bảo chứng khoa học” và nghiên cứu quốc tế.

Việc được USPTO cấp bằng sáng chế củng cố giá trị khoa học dinh dưỡng của công thức FDI.

Trong bối cảnh đó, thông tin công thức FDI của Nutifood được Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp bằng sáng chế nhận sự quan tâm rộng rãi, không chỉ giới chuyên môn mà còn từ cộng đồng làm cha mẹ.

Chị Minh Anh (31 tuổi, TP.HCM) thấy an tâm khi cho con sử dụng dòng Nutifood GrowPLUS+ trong 2 năm qua: “Trước đây, tôi chọn sản phẩm vì có dòng chuyên biệt hỗ trợ tăng cân. Sau một thời gian sử dụng, tôi thấy con ăn uống tốt hơn và phát triển thể trạng ổn định. Gần đây, khi công thức FDI được USPTO cấp bằng sáng chế, tôi càng yên tâm vì biết đây là tổ chức uy tín ở Mỹ với quy trình thẩm định khắt khe”.

Cũng như nhiều mẹ bỉm khác, chị Bùi Hậu (35 tuổi, Hà Nội) cũng bắt đầu tìm hiểu sau khi biết công thức FDI được USPTO cấp bằng sáng chế. “Thực phẩm cho trẻ nhỏ cần tiêu chuẩn rất cao về chất lượng và độ an toàn. Tìm hiểu về công thức FDI, tôi thêm yên tâm vì công thức này được USPTO bảo chứng. Đặc biệt, sản phẩm tập trung cải thiện tiêu hóa và miễn dịch - những nền tảng mà trẻ em cần”.

Công thức Nutifood FDI - khoa học dinh dưỡng được bảo chứng bởi Mỹ

Khi cha mẹ ngày càng chú trọng các nền tảng khoa học phía sau sản phẩm dinh dưỡng, Nutifood GrowPLUS+ trở thành một trong những lựa chọn được nhiều phụ huynh quan tâm.

Nutifood GrowPLUS+ dẫn đầu thị trường sữa bột pha sẵn cho trẻ tại Việt Nam trong nhiều năm liền, theo NielsenIQ. Đây là thành tích ấn tượng trong thị trường sữa công thức, đồng thời là bảo chứng cho niềm tin của người tiêu dùng.

Công thức FDI tạo nên thành công của Nutifood GrowPLUS+.

Công thức FDI được xác định là nền tảng dinh dưỡng chuyên biệt, góp phần tạo nên thành công của Nutifood GrowPLUS+. Công thức FDI tập trung vào “Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt” - nền tảng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

Đằng sau công thức FDI là sự kết hợp của bộ đôi dưỡng chất 2’-FL HMO và FOS (*). Trong đó, 2’-FL HMO hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch của trẻ; còn FOS, Inulin là chất xơ hòa tan có nguồn gốc thực vật, giúp cân bằng lợi khuẩn đường ruột.

Sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ được các phụ huynh tin dùng cho con.

Theo đánh giá của USPTO, điểm khác biệt của công thức FDI nằm ở tỷ lệ kết hợp đặc thù giữa các thành phần 2'FL-HMO và FOS, cùng hệ thống thử nghiệm lâm sàng, cho thấy hiệu quả hỗ trợ đồng thời trên cả hệ tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Là một trong những hệ thống sở hữu trí tuệ có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới, sáng chế được USTPO cấp bằng đồng nghĩa với việc đã vượt qua nhiều tầng kiểm định khoa học nghiêm ngặt về tính mới trên phạm vi toàn cầu, tính hữu ích và khả năng ứng dụng thực tiễn. Điều này càng củng cố chất lượng cho sản phẩm của Nutifood, cũng như chứng minh định hướng nghiêm túc của thương hiệu vào nghiên cứu khoa học dinh dưỡng.

*Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.