Nutifood được USPTO Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế cho Công thức FDI

Ngày 15/5, Nutifood chính thức công bố Công thức dinh dưỡng độc quyền FDI hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch đã được Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) cấp bằng sáng chế.

Lễ công bố bằng sáng chế USPTO diễn ra trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm của Nutifood GrowPLUS+ - thương hiệu sữa được phát triển trên nền tảng Công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity).

Sự kiện có sự tham dự của ông Hoàng Minh - Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM, ông Trần Xuân Thủy - Phó giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, bà Melissa A. Brown - Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, ông Glenn Millar - Phó chủ tịch Điều hành Hiệp hội Sữa California (CMAB), ban lãnh đạo Nutifood, cùng các đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Bảo chứng quốc tế cho Công thức Nutifood FDI

USPTO là một trong những hệ thống sở hữu trí tuệ uy tín và có quy trình thẩm định nghiêm ngặt hàng đầu thế giới, với các tiêu chí cao về tính mới, hữu ích cùng khả năng ứng dụng thực tiễn. Việc được USPTO cấp bằng sáng chế tiếp tục củng cố giá trị khoa học dinh dưỡng của Công thức FDI.

Được Nutifood nghiên cứu từ năm 2020 bởi Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, Công thức FDI ứng dụng các thành tựu khoa học dinh dưỡng châu Âu, dựa trên nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung bổ sung một vài dưỡng chất, Nutifood chọn hướng tiếp cận “xây nền” từ 2 hệ thống then chốt là tiêu hóa và miễn dịch, hỗ trợ trẻ hấp thu, chuyển hóa dinh dưỡng hiệu quả trong những năm đầu đời.

Công thức FDI kết hợp bộ đôi dưỡng chất 2’-FL HMO và FOS, Ilunin; hướng đến mục tiêu xây dựng nền tảng “Đề kháng khỏe - Tiêu hóa tốt” cho trẻ. Trong đó, 2’-FL HMO là oligosaccharide tự nhiên có trong sữa mẹ, hỗ trợ phát triển hệ miễn dịch của trẻ; còn FOS, Inulin là chất xơ hòa tan có nguồn gốc thực vật, giúp cân bằng lợi khuẩn đường ruột.

Theo đánh giá từ USPTO, điểm khác biệt của Công thức FDI nằm ở tỷ lệ kết hợp đặc thù giữa các thành phần 2’FL-HMO và FOS, cùng hệ thống thử nghiệm lâm sàng cho thấy hiệu quả hỗ trợ đồng thời trên cả hệ tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ.

Hiệu quả này đã được Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN) đánh giá thông qua nghiên cứu lâm sàng trên trẻ nhỏ vào năm 2021. Kết quả cho thấy Công thức Nutifood FDI hỗ trợ cải thiện các tình trạng rối loạn tiêu hóa thường gặp ở trẻ như biếng ăn, táo bón, tiêu chảy, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp ở trẻ nhỏ.

Ghi dấu ngành sữa Việt trên bản đồ toàn cầu

Được thành lập bởi đội ngũ bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, Nutifood luôn theo đuổi định hướng phát triển các giải pháp dựa trên khoa học thực chứng, với sứ mệnh “Nâng chuẩn dinh dưỡng cho người Việt”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, cho rằng khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ đang trở thành nền tảng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Theo ông, việc Nutifood được USPTO Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế cho Công thức FDI cho thấy doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị khoa học, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường toàn cầu bằng chính công nghệ do mình phát triển.

Ông Trần Bảo Minh, Phó chủ tịch HĐQT Nutifood, chia sẻ: “Công thức Nutifood FDI được cấp bằng sáng chế bởi USPTO là minh chứng cho định hướng đầu tư nghiêm túc của Nutifood vào nghiên cứu khoa học dinh dưỡng. Thành tựu này tiếp thêm niềm tin cho hành trình mà chúng tôi kiên định theo đuổi suốt nhiều năm qua - từ nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng đặc thù theo độ tuổi, phát triển công thức đến thử nghiệm lâm sàng và ứng dụng vào các sản phẩm chuyên biệt - nhằm tạo ra những giải pháp dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế cho trẻ em Việt Nam”.

Tại Việt Nam, Công thức FDI đã đồng hành hàng triệu gia đình Việt trong hơn 5 năm qua, được xem là nền tảng dinh dưỡng chuyên biệt, góp phần tạo nên thành công của Nutifood GrowPLUS+. Chiến lược đầu tư vào nền tảng khoa học dinh dưỡng cũng tạo tiền đề để Nutifood mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, ghi nhận những nỗ lực của Nutifood trong việc mở rộng hợp tác các đối tác hàng đầu Hoa Kỳ. Bà cho rằng những sáng kiến khoa học cũng như hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường quan hệ kinh tế song phương giữa hai quốc gia.

Trong khuôn khổ sự kiện, Nutifood cũng công bố thành lập Công ty Nutifood America-Nutrition Science, hợp tác chiến lược với một đối tác tại Mỹ nhằm đầu tư mở rộng trang trại bò sữa A2 Organic ở Mỹ; đồng thời đang lên phương án đầu tư dây chuyền sấy phun để cung cấp nguyên liệu A2 Organic đạt tiêu chuẩn cao cấp và tinh khiết, từ đó chuyển về Việt Nam sản xuất các sản phẩm dưới thương hiệu Nutifood American-Nutrition Science.

Được phát triển trên nền tảng Công thức Nutifood FDI độc quyền do USPTO bảo hộ sáng chế, kết hợp khoa học công nghệ dinh dưỡng hiện đại của Hoa Kỳ, sử dụng đạm quý A2 từ đàn bò A2 thuần chủng và các dưỡng chất thiết yếu, Nutifood American Nutrition Science hướng đến phát triển những dòng sản phẩm dinh dưỡng công thức cao cấp mang nhãn hiệu A2 GrowPLUS+, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng cao của người tiêu dùng.

