Ăn trứng thường xuyên, sức khỏe thận thay đổi ra sao?

Trứng giàu protein và dưỡng chất, nhưng ăn quá nhiều hoặc ăn không đúng cách có thể ảnh hưởng tới thận, đặc biệt ở người mắc bệnh thận mạn tính.

Ăn trứng đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Trứng là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhờ giá trị dinh dưỡng cao, giá thành hợp lý và dễ chế biến. Nhiều người lo ngại ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho thận do chứa nhiều protein. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết tác động của trứng tới sức khỏe thận phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe và lượng tiêu thụ của mỗi người.

Lòng trắng trứng có thể mang lại lợi ích bất ngờ cho thận

Theo Health Digest, không phải tất cả phần của quả trứng đều tác động giống nhau đến sức khỏe thận. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết lòng trắng trứng được xem là một trong những nguồn protein chất lượng cao phù hợp nhất với người mắc bệnh thận mạn tính.

Khác với lòng đỏ, lòng trắng chứa rất ít phốt pho - khoáng chất mà thận phải đào thải ra ngoài cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, phốt pho có thể tích tụ trong máu, làm tăng nguy cơ loãng xương, tổn thương mạch máu và các biến chứng tim mạch.

Nghiên cứu được công bố trên Journal of Renal Care đã theo dõi những bệnh nhân đang lọc máu và phát hiện rằng việc thay thế một khẩu phần thịt mỗi ngày bằng lòng trắng trứng tiệt trùng trong vòng 6 tuần giúp cải thiện nồng độ phốt pho trong máu, đồng thời tăng nhẹ lượng protein trong cơ thể. Kết quả cho thấy người bệnh vẫn có thể bổ sung đủ đạm mà không làm tăng gánh nặng cho thận.

Không nên bỏ hoàn toàn lòng đỏ

Dù lòng trắng được đánh giá cao đối với sức khỏe thận, điều đó không có nghĩa lòng đỏ là phần "có hại". Trên thực tế, phần lớn vitamin và khoáng chất trong quả trứng lại tập trung ở lòng đỏ.

Lòng đỏ cung cấp vitamin D, vitamin A, vitamin B12, choline cùng các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, những dưỡng chất có vai trò quan trọng đối với não bộ, mắt và hệ miễn dịch. Vì vậy, người khỏe mạnh không nhất thiết chỉ ăn lòng trắng.

Các chuyên gia khuyến cáo người mắc bệnh thận mạn tính, người cần kiểm soát phốt pho hoặc cholesterol nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh tỷ lệ lòng trắng và lòng đỏ phù hợp. Trong khi đó, với người có chức năng thận bình thường, ăn trứng nguyên quả ở mức hợp lý vẫn là lựa chọn dinh dưỡng lành mạnh.

Lòng trắng trứng được xem là một trong những nguồn protein chất lượng cao phù hợp nhất với người mắc bệnh thận mạn tính. Ảnh: Shutterstock.

Điều gì xảy ra nếu ăn quá nhiều trứng?

Theo Hiệp hội Thận Quốc gia Mỹ, dù giàu dinh dưỡng, ăn quá nhiều trứng trong thời gian dài có thể dẫn tới mất cân bằng dinh dưỡng nếu thay thế cho rau xanh, trái cây và các nguồn đạm khác.

Lòng đỏ trứng chứa cholesterol và phốt pho tương đối cao. Nếu thường xuyên ăn nhiều trứng kèm thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói hoặc đồ chiên rán, nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch cũng có thể tăng lên. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng gián tiếp tới sức khỏe thận.

Ngoài ra, người mắc bệnh thận mạn tính cần đặc biệt chú ý lượng protein nạp vào. Khi thận suy giảm chức năng, việc xử lý chất thải từ protein trở nên khó khăn hơn, khiến cơ thể dễ mệt mỏi, phù hoặc rối loạn điện giải.

Ăn trứng thế nào để tốt cho thận?

Các chuyên gia khuyến nghị người khỏe mạnh có thể ăn khoảng một quả trứng/ngày trong chế độ ăn cân bằng. Điều quan trọng là kết hợp với rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và uống đủ nước.

Để hạn chế tác động không mong muốn tới thận và tim mạch, nên:

Ưu tiên trứng luộc hoặc hấp thay vì chiên ngập dầu.

Hạn chế ăn cùng thực phẩm quá mặn hoặc nhiều chất béo bão hòa.

Người mắc bệnh thận nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng lòng đỏ và protein phù hợp.

Trứng luộc sẽ nhanh hỏng nếu để ngoài. Hãy cho vào tủ lạnh trong vòng 2 tiếng.

Ngoài ra, trứng cũng là thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn nếu bảo quản hoặc chế biến không đúng cách. Trong đó, vi khuẩn Salmonella là tác nhân được nhắc đến nhiều nhất, có thể tồn tại trên vỏ trứng hoặc trong lòng trứng trước khi được nấu chín hoàn toàn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên nấu chín hoàn toàn trứng trước khi ăn, tránh sử dụng trứng sống hoặc các món có chứa trứng chưa được tiệt trùng như sốt mayonnaise tự làm, kem tươi thủ công hay một số loại bánh có nhân trứng sống.