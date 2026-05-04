Bé gái 2 tuổi nhập viện thương tâm do bị chó cắn

Sau tai nạn chó cắn, bé gái nhập viện với tổn thương nặng vùng mặt, các bác sĩ phải xử trí khẩn để ngăn nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Bé gái được xử lý vết thương vùng mặt sau tai nạn chó cắn.

Bé gái khoảng 22 tháng tuổi vừa được ê-kíp cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trong tình trạng hoảng loạn, quấy khóc, mất máu nhiều sau khi bị chó cắn. Trên khuôn mặt bệnh nhi xuất hiện nhiều vết thương phức tạp, gây tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tâm lý.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, thách thức lớn nhất trong quá trình xử trí là bệnh nhi còn quá nhỏ, đau đớn và hoảng sợ nên không hợp tác khi thăm khám.

Điều này khiến việc đánh giá mức độ tổn thương cũng như kiểm soát chảy máu gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nguy cơ nhiễm trùng và đặc biệt là bệnh bệnh dại buộc ê-kíp phải can thiệp nhanh chóng, chính xác và toàn diện.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương cầm máu, làm sạch và sát khuẩn toàn bộ vết thương. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu sớm. Trong quá trình mổ, các tổ chức dập nát vùng mặt được cắt lọc kỹ lưỡng, vết thương được xử lý tối ưu nhằm đảm bảo cả chức năng và yếu tố thẩm mỹ.

Sau xử lý vết thương, bé được tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo phác đồ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo đúng phác đồ. Hiện tình trạng sức khỏe của bé tiến triển tích cực, tỉnh táo, ổn định, không còn quấy khóc và chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng. Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của việc cấp cứu kịp thời và xử trí đúng cách trong các trường hợp tai nạn do động vật cắn.

Không chỉ dừng lại ở tổn thương thể chất, các chuyên gia cảnh báo tai nạn do súc vật cắn còn có thể để lại sang chấn tâm lý nặng nề cho trẻ nhỏ. Ở lứa tuổi này, những trải nghiệm đau đớn và hoảng loạn có thể khiến trẻ sợ hãi kéo dài, ám ảnh khi nhìn thấy động vật, rối loạn giấc ngủ, dễ giật mình và quấy khóc.

Để phòng ngừa những tai nạn tương tự, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý trong việc chăm sóc và quản lý thú cưng. Trẻ nhỏ không nên chơi một mình với động vật, kể cả vật nuôi trong gia đình đã quen thuộc lâu năm. Đồng thời, vật nuôi cần được tiêm phòng dại đầy đủ, quản lý chặt chẽ bằng các biện pháp như nhốt, rọ mõm, nhất là khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc khi đưa ra nơi công cộng.