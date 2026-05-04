3 người không qua khỏi do bệnh dịch nguy hiểm trên tàu qua Nam Cực

Một ổ dịch nghi do virus Hanta xuất hiện trên tàu MV Hondius khiến 3 người thiệt mạng, nhiều hành khách mắc bệnh.

Tàu MV Hondius chở khoảng 150 hành khách dừng chân tại Nam Cực và nhiều địa điểm khác. Ảnh: Oceanwide Expeditions.

Một đợt bùng phát nghi do virus Hanta gây ra đã xuất hiện trên một tàu du lịch ngoài Đại Tây Dương. Sự việc khiến ba người thiệt mạng, đồng thời ghi nhận ít nhất ba trường hợp mắc bệnh khác. Thông tin này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 3/5.

Theo Reuters, công ty Oceanwide Expeditions có trụ sở tại Hà Lan cho biết họ đang xử lý “một tình huống y tế nghiêm trọng” trên tàu thám hiểm vùng cực MV Hondius, khi con tàu đang ở ngoài khơi Cape Verde - quốc đảo nằm ở Đại Tây Dương, phía tây châu Phi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Lan xác nhận có hai hành khách mang quốc tịch Hà Lan đã không qua khỏi, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, WHO cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, song ít nhất một trường hợp đã được xác nhận nhiễm virus Hanta.

Ông Foster Mohale, người phát ngôn của Bộ Y tế Quốc gia Nam Phi, cho biết một trong các bệnh nhân là một hành khách nam (70 tuổi). Ông đã xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy. Người này không qua khỏi khi đến đảo St. Helena và thi hài đang chờ được hồi hương về Hà Lan.

Vợ của nạn nhân, một phụ nữ 69 tuổi, cũng phát bệnh trên hành trình trở về và gục ngã tại sân bay quốc tế OR Tambo ở Nam Phi khi đang cố gắng bay về Hà Lan. Bà được đưa đến cơ sở y tế nhưng không qua khỏi.

Bệnh nhân thứ ba là một công dân Anh, bị ốm khi tàu đang di chuyển từ St. Helena đến đảo Ascension. Người này sau đó được chuyển từ một bệnh viện ở Ascension đến một cơ sở y tế tư nhân ở Sandton, Nam Phi để tiếp tục điều trị. WHO vẫn đang tiến hành điều tra ổ dịch. Xét nghiệm phòng thí nghiệm đã xác nhận sự hiện diện của virus Hanta ở một trong sáu trường hợp nghi nhiễm.

Theo The Guardian, phía Oceanwide Expeditions cho biết chính quyền Cape Verde hiện chưa cho phép các hành khách cần chăm sóc y tế được rời tàu. Trong khi đó, phía Hà Lan đang tìm cách tổ chức đưa hai bệnh nhân có triệu chứng cùng thi thể một nạn nhân về nước.

Virus Hanta thường lây lan khi con người hít phải các hạt bụi chứa phân hoặc nước tiểu của loài gặm nhấm. Ảnh: Shutterstock.

Virus Hanta thường lây lan khi con người hít phải các hạt bụi chứa phân hoặc nước tiểu của loài gặm nhấm, chẳng hạn khi quét dọn những khu vực có chuột sinh sống. WHO cũng lưu ý virus này, trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể lây từ người sang người.

Bệnh thường khởi phát với các triệu chứng giống cúm, sau đó có thể tiến triển nặng, gây suy tim và suy hô hấp. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, khoảng 40% trường hợp mắc bệnh có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với hantavirus. Việc điều trị chủ yếu là hỗ trợ, bao gồm sử dụng máy thở trong các trường hợp nặng.

Emily Abdoler, bác sĩ kiêm trợ lý giáo sư y khoa tại Trường Y Đại học Michigan, cho biết bà chưa từng ghi nhận trường hợp tương tự nào liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch.

Theo nhận định của bà, nguồn lây có thể bắt nguồn từ phân chuột xuất hiện ngay trên tàu hoặc tại các điểm dừng mà con tàu ghé qua. Trong bối cảnh tàu từng đi qua khu vực Nam Mỹ, khả năng virus lây lan giữa người với người dù hiếm gặp cũng không thể loại trừ.

“Đây không phải là một bệnh nhiễm trùng phổ biến, và khả năng lây từ người sang người lại càng hiếm hơn”, tiến sĩ Abdoler nói. “Việc có tới sáu người cùng mắc bệnh trên một tàu du lịch. Tôi chưa từng nghe đến trường hợp nào như vậy đối với loại nhiễm trùng này”.

WHO cho biết cơ quan này đang phối hợp giữa các quốc gia thành viên và đơn vị vận hành tàu nhằm tổ chức sơ tán y tế cho hai bệnh nhân có triệu chứng, đồng thời tiến hành đánh giá nguy cơ y tế công cộng và hỗ trợ những hành khách còn lại trên tàu.

Tàu MV Hondius, chở khoảng 150 hành khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đã rời Ushuaia (Argentina) khoảng ba tuần trước để đến quần đảo Canary. Hành trình này bao gồm nhiều điểm dừng như lục địa Nam Cực, quần đảo Falkland, Nam Georgia, đảo Nightingale, Tristan, St. Helena, Ascension và Cape Verde.