39 tuổi, mất ham muốn tình dục vì vợ bạo lực tinh thần

Áp lực kéo dài trong đời sống hôn nhân, đặc biệt là bạo lực tinh thần, có thể khiến nhiều nam giới suy giảm ham muốn, rối loạn cương dù không có bệnh lý nền rõ ràng.

Một nam bệnh nhân 39 tuổi, làm kinh doanh, tìm đến bác sĩ trong tình trạng giảm ham muốn kéo dài khoảng 8 tháng, khó duy trì sự cương và thường xuyên né tránh gần gũi vợ chồng. Trước đó, người này có đời sống tình dục ổn định, không hút thuốc, không lạm dụng rượu bia và không ghi nhận bệnh lý đáng kể.

Rối loạn chức năng tình dục vì bị bạo lực tinh thần

Khai thác bệnh sử cho thấy giai đoạn gần đây, công việc kinh doanh không thuận lợi. Cùng lúc, bệnh nhân thường xuyên bị vợ chỉ trích, so sánh, phủ nhận vai trò trong gia đình, thậm chí bị nhắc đi nhắc lại rằng “không đủ bản lĩnh”. Ban đầu, người này cho rằng mình chỉ chịu áp lực công việc. Tuy nhiên, theo thời gian, các biểu hiện tâm lý xuất hiện rõ hơn như mất ngủ, dễ cáu gắt, giảm tự tin và lo lắng mỗi khi nghĩ đến chuyện thân mật.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm không ghi nhận bất thường rõ rệt về nội tiết, bệnh chuyển hóa hay tổn thương thực thể có thể giải thích hoàn toàn tình trạng suy giảm chức năng tình dục.

Theo TS.BS Trà Anh Duy, từng tu nghiệp tại University of California, Irvine, đây là trường hợp rối loạn chức năng tình dục liên quan rõ đến căng thẳng tâm lý kéo dài, suy giảm lòng tự trọng và cảm giác thiếu an toàn trong mối quan hệ.

Người bệnh được tư vấn điều chỉnh lối sống, cải thiện giấc ngủ, tăng vận động thể lực và giảm áp lực “thành tích” trong đời sống tình dục. Đồng thời, bác sĩ phối hợp tham vấn tâm lý nhằm giúp bệnh nhân nhận diện tổn thương tinh thần, củng cố lòng tự trọng và thiết lập ranh giới lành mạnh trong quan hệ gia đình.

Bạo lực gia đình ở nam giới có xu hướng gia tăng

Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025 cho thấy một thực tế đáng chú ý, dù tổng thể tình hình bạo lực gia đình có xu hướng giảm, số nam giới là nạn nhân của bạo lực gia đình lại có xu hướng gia tăng. Điều này cho thấy đàn ông không đứng ngoài các tổn thương trong gia đình, dù nhiều trường hợp diễn ra âm thầm dưới dạng bạo lực tinh thần.

Bác sĩ Duy nhận định bạo lực tinh thần ở nam giới thường không biểu hiện bằng xung đột rõ ràng mà đến từ việc bị phủ nhận, so sánh hoặc mỉa mai vai trò trong gia đình.

"Khi những trải nghiệm này kéo dài, chúng có thể bào mòn cảm giác giá trị bản thân, dẫn đến stress, trầm cảm và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục", bác sĩ Duy nói.

Một tổng quan hệ thống về nam giới là nạn nhân của bạo lực từ bạn đời cho thấy các hệ quả thường gặp gồm triệu chứng trầm cảm, stress sau sang chấn và lòng tự trọng thấp. Đây là những yếu tố có thể tác động đến chức năng sinh lý, đặc biệt khi người bệnh không còn cảm giác an toàn hoặc được tôn trọng trong mối quan hệ.

Nghiên cứu của Atlantis và Sullivan công bố trên The Journal of Sexual Medicine năm 2012 cũng chỉ ra mối liên hệ hai chiều giữa trầm cảm và rối loạn cương. Cụ thể, nam giới bị trầm cảm có nguy cơ gặp rối loạn cương cao hơn 39%, trong khi người có rối loạn cương lại có nguy cơ trầm cảm cao hơn 192%.

Theo bác sĩ Duy, trong nhiều trường hợp, suy giảm sinh lý không đơn thuần là vấn đề thể chất mà còn là “tín hiệu” của một trạng thái tâm lý bị tổn thương kéo dài. Vì vậy, hướng điều trị hiệu quả cần tiếp cận toàn diện, kết hợp chăm sóc sức khỏe thể chất, ổn định tâm lý và cải thiện giao tiếp trong mối quan hệ.

Bác sĩ Duy nhấn mạnh khi nam giới có biểu hiện mất ngủ, giảm ham muốn, né tránh gần gũi hoặc cảm thấy mất dần giá trị bản thân trong một mối quan hệ nhiều áp lực, đây là dấu hiệu sức khỏe cần được nhìn nhận nghiêm túc, thay vì coi là vấn đề “nhạy cảm” hay yếu đuối.

Bác sĩ Duy cũng khuyến cáo khi nam giới xuất hiện giảm ham muốn, rối loạn cương hoặc né tránh gần gũi trong bối cảnh thường xuyên bị xúc phạm, kiểm soát hoặc so sánh, không nên vội quy kết là “yếu sinh lý”, người bệnh cần được thăm khám để loại trừ các nguyên nhân thực thể như rối loạn nội tiết, bệnh mạch máu, bệnh tuyến tiền liệt, đồng thời đánh giá yếu tố tâm lý và chất lượng mối quan hệ.