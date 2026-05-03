Thanh niên 20 tuổi ở TP.HCM vào cấp cứu với động mạch cổ đứt lìa

Nam thanh niên ở TP.HCM nhập viện trong tình trạng chấn thương nguy kịch, đa chấn thương vùng ngực, đứt lìa động mạch cổ trái.

Thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) cho biết nam bệnh nhân T.X.T., 20 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn, được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng ngực sau tai nạn sinh hoạt.

Theo PGS.TS Trần Thanh Vỹ, chuyên gia Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, người phẫu thuật trực tiếp, thời điểm nhập viện, lồng ngực bệnh nhân có nhiều vết thương, trong đó nghiêm trọng nhất là vết thương vùng nền cổ bên trái đang chảy máu ồ ạt.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là ca bệnh cực kỳ nặng. Huyết áp bệnh nhân không đo được, dấu hiệu sốc mất máu rất nặng. Chỉ ít phút sau, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Ê kíp cấp cứu lập tức vừa truyền máu khẩn cấp, vừa ép tim ngoài lồng ngực 20 phút cho đến khi bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ để duy trì sự sống.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Song song đó, các bác sĩ ngoại khoa và gây mê hồi sức đã khẩn trương chuẩn bị phòng mổ, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân ngay khi có thể. Chỉ sau 60 phút tiếp nhận vào cấp cứu, người bệnh được chuyển thẳng vào phòng mổ trong tình trạng nguy kịch, vừa phẫu thuật vừa tiếp tục truyền máu và hồi sức tích cực.

Theo PGS.TS Trần Thanh Vỹ, đây là trường hợp tổn thương rất nặng với tình trạng đứt lìa động mạch dưới đòn trái - mạch máu lớn nằm gần tim.

"Lượng máu chảy tự do vào khoang ngực trái khoảng 1,5 lít, đồng thời ước tính hơn 1,5 lít máu tiếp tục thoát ra ngoài qua vết thương. Đây là tổn thương có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí trong thời gian cực ngắn", bác sĩ Vỹ cho biết.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa Cấp cứu, phẫu thuật viên, gây mê hồi sức cùng ngân hàng máu, ê kíp đã khống chế được chảy máu, tái lập tuần hoàn và cứu sống người bệnh.

BS.CKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, cho biết sau 5 ngày điều trị và theo dõi tích cực, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.

"Bệnh nhân nói trên là một trong những ca rất nặng mà ê kíp cấp cứu của bệnh viện đã xử trí thành công. Đây là kết quả liên kết các chuyên gia giàu kinh nghiệm Viện - Trường, vừa góp phần nâng cao đào tạo chất lượng chuyên môn vừa góp phần tăng cường chất lượng điều trị", Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khẳng định.

Thành công của ca bệnh không chỉ mang ý nghĩa cứu sống một người trong gang tấc, mà còn cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần phối hợp khẩn trương và bản lĩnh của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong những tình huống nguy cấp nhất.