Khi nào nên cạo vôi răng?

Cao răng tích tụ âm thầm nhưng là nguyên nhân hàng đầu gây viêm nướu, viêm nha chu và mất răng sớm. Người dân không nên đợi đến khi đau hay chảy máu nướu mới đi cạo vôi răng.

Không lấy cao răng định kỳ tăng nguy cơ bị viêm lợi, sâu răng, miệng có mùi hôi. Ảnh: Belmontdentistry.

Cao răng (vôi răng) là mảng bám đã bị khoáng hóa sau một thời gian tồn tại trong khoang miệng, hình thành từ thức ăn thừa, vi khuẩn và nước bọt. Lâu dần, các mảng bám này bám chặt vào bề mặt răng, đặc biệt ở viền nướu, cổ răng và các kẽ răng khó làm sạch. Khi đã hình thành, cao răng không thể loại bỏ bằng việc đánh răng thông thường mà cần can thiệp bằng thiết bị chuyên dụng tại cơ sở nha khoa.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Phương, Phó khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), việc cạo vôi răng định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa các bệnh lý răng miệng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người chỉ đến nha khoa khi đã xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt như đau răng, sưng nướu hay chảy máu, trong khi đây lại là giai đoạn bệnh đã tiến triển.

Bác sĩ Phương cho biết cao răng hình thành âm thầm và thường chỉ được nhận thấy khi đã gây viêm nướu hoặc tụt lợi. Nếu không xử lý kịp thời, viêm nướu có thể tiến triển thành viêm nha chu, phá hủy mô nâng đỡ răng, dẫn đến tiêu xương ổ răng và làm răng lung lay, thậm chí mất răng. Khi viêm lan xuống xương, tổn thương này gần như không thể phục hồi hoàn toàn và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng ăn nhai cũng như chất lượng cuộc sống.

Thời điểm nên cạo vôi răng không chỉ phụ thuộc vào việc có triệu chứng hay không mà còn liên quan đến thói quen sinh hoạt và cơ địa từng người. Với người trưởng thành, tần suất được khuyến cáo là từ 6 đến 12 tháng một lần. Những người có nguy cơ tích tụ cao răng nhanh hơn như người hút thuốc lá, uống nhiều cà phê, trà đặc hoặc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách nên duy trì khoảng 6 tháng/lần.

Trong khi đó, người có thói quen chăm sóc răng miệng tốt có thể giãn khoảng cách lâu hơn nhưng vẫn cần kiểm tra định kỳ.

Một số dấu hiệu cho thấy nên đi cạo vôi răng sớm bao gồm tình trạng nướu dễ chảy máu khi đánh răng, hơi thở có mùi hôi kéo dài, răng xuất hiện mảng ố vàng ở cổ răng hoặc nướu bị sưng đỏ, ê buốt. Đây là biểu hiện cho thấy vi khuẩn trong cao răng đã bắt đầu gây ảnh hưởng đến mô nướu và cần được xử lý.

Không ít người e ngại việc cạo vôi răng vì lo sợ đau hoặc ảnh hưởng đến men răng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Phương, đây là thủ thuật đơn giản, an toàn và hầu như không gây đau nếu được thực hiện đúng kỹ thuật.

Hiện nay, các cơ sở nha khoa sử dụng máy siêu âm để làm rung và tách mảng cao răng khỏi bề mặt răng mà không làm tổn thương men răng hay mô nướu xung quanh. Một số trường hợp có thể cảm thấy ê nhẹ, đặc biệt khi cao răng bám sâu dưới nướu, nhưng cảm giác này thường chỉ thoáng qua và nhanh chóng biến mất.

Việc cạo vôi răng không chỉ giúp làm sạch răng mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực như giảm hôi miệng, cải thiện thẩm mỹ và góp phần bảo vệ xương hàm. Đồng thời, trong quá trình làm sạch, bác sĩ cũng có thể phát hiện sớm các vấn đề răng miệng khác để can thiệp kịp thời, tránh những biến chứng phức tạp và tốn kém về sau.

Bác sĩ Phương nhấn mạnh rằng chăm sóc răng miệng không nên dừng lại ở việc đánh răng hàng ngày. Dù duy trì vệ sinh tốt, cao răng vẫn có thể hình thành theo thời gian. Vì vậy, chủ động cạo vôi răng định kỳ kết hợp với thói quen chăm sóc đúng cách là giải pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài.

Một lần cạo vôi răng chỉ mất khoảng 15 đến 30 phút nhưng có thể giúp ngăn ngừa hàng loạt bệnh lý nguy hiểm. Thay vì chờ đến khi có triệu chứng, việc chủ động thăm khám và làm sạch định kỳ được xem là chìa khóa để duy trì nụ cười khỏe mạnh và chất lượng cuộc sống.