Nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hãy rèn cho con 2 thói quen cực tốt này

Khi lịch sinh hoạt bị “thả lỏng” trong kỳ nghỉ, giấc ngủ và vận động của trẻ dễ bị xáo trộn. Duy trì hai thói quen này giúp trẻ giữ nền tảng phát triển ổn định.

Những kỳ nghỉ kéo dài thường khiến nhịp sinh hoạt của trẻ bị xáo trộn. Khi không còn giờ giấc cố định, trẻ dễ ngủ không đủ giấc và dành nhiều thời gian ngồi một chỗ với tivi, điện thoại. Sự “buông lỏng” này nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến thể lực và cả nhịp sinh học của trẻ. Trong bối cảnh đó, việc duy trì những thói quen nền tảng sau đây trở nên quan trọng.

Đi ngủ sớm

Trong kỳ nghỉ lễ, ba mẹ vẫn nên duy trì thói quen ngủ đúng giờ cho trẻ. Theo Medical News Today, ở trẻ nhỏ, cơ thể hoạt động theo nhịp sinh học tự nhiên, trong đó giai đoạn ngủ sâu vào ban đêm giữ vai trò quan trọng.

Khi trẻ ngủ sớm, thời gian ngủ sâu được đảm bảo hơn, tạo điều kiện để hormone tăng trưởng tiết ra ổn định. Đây là một trong những cơ chế hỗ trợ phát triển chiều cao, bên cạnh dinh dưỡng và vận động.

Giấc ngủ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của não bộ, theo Healthline. Trong lúc ngủ, đặc biệt là các pha ngủ sâu và REM, não sẽ xử lý và củng cố những thông tin đã tiếp nhận trong ngày. Khi trẻ ngủ không đủ hoặc ngủ muộn, quá trình này bị gián đoạn, dẫn đến giảm khả năng ghi nhớ và tiếp thu. Các nghiên cứu cho thấy thiếu ngủ có thể làm suy giảm khả năng học tập, đồng thời ảnh hưởng đến việc điều chỉnh cảm xúc, khiến trẻ dễ cáu gắt hoặc khó tập trung.

Việc ngủ sớm mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe trẻ. Ảnh: Freepik.

Ngoài ra, giấc ngủ có liên quan đến quá trình chuyển hóa và kiểm soát cân nặng. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nhi khoa Mỹ theo dõi gần 1.000 trẻ từ giai đoạn mẫu giáo đến tuổi vị thành niên cho thấy sự khác biệt rõ rệt về nguy cơ béo phì. Cụ thể, 39% trẻ đi ngủ sau 20h khi 4 tuổi bị béo phì ở tuổi vị thành niên, trong khi tỷ lệ này chỉ là 10% ở nhóm đi ngủ sớm hơn.

Việc ngủ sớm còn giúp duy trì sự ổn định của đồng hồ sinh học. Khi trẻ đi ngủ và thức dậy vào những khung giờ cố định, các hormone liên quan đến giấc ngủ và tỉnh táo sẽ được điều tiết nhịp nhàng hơn. Nhờ đó, trẻ dễ đi vào giấc ngủ, ngủ sâu hơn và thức dậy với trạng thái tỉnh táo.

Theo Học viện Nhi khoa Mỹ, nhu cầu ngủ của trẻ khá cao và thay đổi theo độ tuổi. Trẻ dưới 1 tuổi cần 12-16 giờ mỗi ngày, trẻ 1-2 tuổi cần 11-14 giờ và trẻ 3-5 tuổi cần 10-13 giờ, bao gồm cả giấc ngủ trưa.

Tăng cường vận động, thể thao ngoài trời

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hoạt động thể chất ở trẻ em đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển của xương và cơ, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng thể chất nói chung. Một trong những lợi ích quan trọng là hỗ trợ phát triển chiều cao.

Vận động thường xuyên cũng là một trong những thói quen trẻ cần duy trì. Ảnh: Freepik.

Khi trẻ tham gia các hoạt động như chạy nhảy, bơi lội hay đạp xe, xương sẽ chịu những lực tác động cơ học tích cực, từ đó kích thích quá trình tạo xương. Đồng thời, các hoạt động này cũng thúc đẩy cơ thể tiết hormone tăng trưởng, đặc biệt khi đi kèm với giấc ngủ đủ và chế độ dinh dưỡng hợp lý.

Bên cạnh đó, việc duy trì các hoạt động thể chất đều đặn còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và hệ hô hấp. Khi cơ thể hoạt động, tim tăng cường bơm máu, phổi làm việc tích cực hơn để trao đổi oxy. Theo thời gian, các cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn, giúp trẻ có sức bền tốt và ít mệt khi sinh hoạt hàng ngày. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần giảm nguy cơ thừa cân, béo phì.

Không chỉ dừng ở thể chất, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, những hoạt động này còn có tác động tích cực đến não bộ và cảm xúc. Khi cơ thể hoạt động, các chất dẫn truyền thần kinh như endorphin được giải phóng, giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng. Trẻ duy trì thói quen này thường có khả năng tập trung tốt hơn, ngủ sâu hơn và dễ hình thành nhịp sinh hoạt ổn định.

Theo WHO, trẻ cần duy trì hoạt động thể chất mỗi ngày với thời lượng phù hợp theo độ tuổi. Với trẻ dưới 5 tuổi, khuyến nghị vận động ít nhất 180 phút/ngày bao gồm các hoạt động vui chơi, đi lại hoặc chơi ngoài trời. Với nhóm 5-17 tuổi, trẻ nên có trung bình ít nhất 60 phút/ngày hoạt động thể chất ở mức vừa đến mạnh, như chạy, đạp xe, bơi lội, chơi bóng...