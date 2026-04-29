Bác sĩ kinh ngạc khi nội soi đại tràng cho bệnh nhân

Nhập viện vì khó tiêu kéo dài, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, bệnh nhân được phát hiện có ký sinh trùng sống ký sinh trong lòng ruột.

Hình ảnh kết quả nội soi đại tràng của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân N.T.H. (47 tuổi) nhập Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) trong tình trạng đầy bụng, khó tiêu kéo dài, kèm rối loạn đại tiện và mệt mỏi không rõ nguyên nhân.

Nội soi đại tràng cho bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hợp, phụ trách Trung tâm Nội soi, ngạc nhiên khi kết quả phát hiện hình ảnh bất thường: Một ký sinh trùng dạng sợi trắng, dài, đang cuộn trong lòng ruột. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra các triệu chứng kéo dài ở bệnh nhân.

"Không phải mọi rối loạn tiêu hóa đều do viêm dạ dày hay rối loạn chức năng. Trong một số trường hợp, nguyên nhân lại rất cụ thể và có thể điều trị dứt điểm nếu được phát hiện sớm", bác sĩ Nguyễn Hợp cho biết.

Ngay sau khi phát hiện, các bác sĩ đã đánh giá mức độ nhiễm ký sinh trùng, xác định loại giun và mức độ tổn thương niêm mạc ruột. Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng các thuốc tẩy giun phổ biến như Albendazole hoặc Mebendazole, đồng thời được tư vấn kỹ về vệ sinh ăn uống và sinh hoạt để tránh tái nhiễm.

Sau điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định, các triệu chứng tiêu hóa giảm rõ rệt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi và hẹn tái khám để đánh giá hiệu quả, đảm bảo loại bỏ hoàn toàn ký sinh trùng và phục hồi chức năng đường ruột.

Bác sĩ Hợp cho hay nội soi đại tràng là phương pháp hiện đại giúp quan sát trực tiếp niêm mạc ruột, từ đó phát hiện chính xác những tổn thương mà các kỹ thuật chẩn đoán khác khó nhận diện.

Không chỉ dừng ở chẩn đoán, phương pháp này còn cho phép can thiệp sớm như cắt polyp nhằm giảm nguy cơ ung thư, lấy dị vật, xử trí tổn thương viêm loét hoặc sinh thiết tầm soát ung thư giai đoạn sớm.

Người dân nên cân nhắc nội soi đại tràng khi xuất hiện các dấu hiệu:

Rối loạn tiêu hóa kéo dài, đầy hơi, đau bụng âm ỉ

Thay đổi thói quen đi tiêu (táo bón hoặc tiêu chảy bất thường)

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Đặc biệt, người từ 45 tuổi trở lên nên nội soi tầm soát định kỳ ngay cả khi chưa có triệu chứng.

Bên cạnh thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ cảnh báo tình trạng nhiễm ký sinh trùng vẫn còn phổ biến và có thể gây biến chứng như thiếu máu, suy nhược, thậm chí tắc ruột nếu số lượng nhiều.

Để phòng ngừa, người dân nên duy trì tẩy giun định kỳ mỗi 6-12 tháng đối với người lớn và 6 tháng/lần với trẻ em. Đồng thời, cần thực hiện nghiêm nguyên tắc ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên và lựa chọn thực phẩm đảm bảo vệ sinh.