Người thích lẩu gà lá é có thể chưa biết đến công dụng này

Lá é là rau thơm đặc trưng của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thường dùng trong món lẩu gà lá é quen thuộc. Không chỉ là gia vị, loại lá này còn được xem như thảo dược dân gian với một số lợi ích cho sức khỏe.

Lẩu gà lá é là một trong những món ăn nổi tiếng và được yêu thích. Ảnh: Fuongsfood.

Dù là loại cây mọc phổ biến trong vườn nhà, lá é được xem là thảo dược dân gian có nhiều công dụng. Toàn cây chứa tinh dầu với hàm lượng khoảng 2,5-3%, có thể lên đến 5%. Thành phần chính của tinh dầu là citral cùng nhiều hợp chất như polyphenol, flavonoid, thymol, quercetin, axit caffeic và axit rosmarinic. Những hoạt chất này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Lá é có tác dụng gì với sức khỏe?

Phòng ngừa ung thư

Lá é chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như chavicol, linalool, flavonoid và steroid. Các hoạt chất này giúp trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào và góp phần giảm nguy cơ hình thành tế bào ung thư.

Ngăn ngừa bệnh mạch vành

Các chất chống oxy hóa trong lá é có thể hỗ trợ giảm hình thành cục máu đông, cải thiện lưu thông máu đến tim. Nhờ đó, việc sử dụng lá é trong khẩu phần ăn có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Một số hoạt chất trong lá é có khả năng ức chế enzyme α-glucosidase và α-amylase - những enzyme liên quan đến quá trình hấp thu đường. Điều này giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Giảm khó tiêu, đầy bụng

Lá é có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng đầy hơi, khó tiêu. Có thể dùng cành và lá é phơi khô, hãm nước uống trong ngày khoảng 3-5 ngày để giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Tốt cho răng miệng

Lá é còn được dùng trong hỗ trợ các vấn đề răng miệng như viêm lợi, chảy máu chân răng hoặc nấm lưỡi. Có thể rửa sạch, giã nhuyễn rồi ngậm 1-2 lần mỗi ngày để cải thiện triệu chứng.

Hỗ trợ điều trị ho, sốt

Khi có dấu hiệu cảm lạnh, đau đầu hoặc sốt nhẹ, có thể dùng lá é tươi để xông hơi. Lá é thường được kết hợp với các loại lá thơm như lá bưởi, lá chanh, hương nhu hoặc hoa cúc. Sau khi xông, cần lau khô cơ thể và nghỉ ngơi nơi kín gió.

Những bài thuốc chữa bệnh từ lá é

Lá é là loại thảo dược dân gian được sử dụng trong nhiều bài thuốc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Theo kinh nghiệm dân gian, lá é có thể dùng để xông giải cảm, hạ sốt và giảm đau đầu bằng cách lấy 20-30g lá é tươi, dùng riêng hoặc phối hợp với lá bưởi, chanh, cúc tần, hương nhu (mỗi loại khoảng 10g) nấu nước xông giúp ra mồ hôi.

Với tình trạng đầy bụng, khó tiêu, có thể dùng 10-20g lá é phơi khô hãm nước uống trong ngày. Trường hợp táo bón, hạt é được ngâm trong nước ấm đến khi tạo lớp nhầy, sau đó thêm đường, khuấy đều để uống, giúp hỗ trợ nhuận tràng.

Ngoài ra, tinh dầu lá é còn được dùng hỗ trợ giảm triệu chứng đái buốt, viêm thận, viêm bàng quang khi pha vài giọt với siro và nước nhũ tương uống trong ngày. Đối với người bị ho, có thể dùng 15-20g lá và toàn thân cây sắc hoặc hãm nước uống.

Lá é cũng được sử dụng như một loại trà thảo mộc giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi. Người dùng có thể ướp trà với lá é phơi héo, thái sợi nhỏ, sau đó pha uống hàng ngày để tạo hương thơm dịu nhẹ và thư giãn