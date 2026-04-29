Bệnh viện Quận 10 cũ thành khu điều trị đột quỵ của BV Nhân dân 115

Bệnh viện Quận 10 cũ được giao cho Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) để mở rộng không gian điều trị đột quỵ, hướng tới mô hình chăm sóc toàn diện từ cấp cứu đến phục hồi chức năng.

Trung tâm Y tế Khu vực Hòa Hưng được Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận để mở rộng thành khu điều trị đột quỵ. Ảnh phối cảnh: BVCC.

Bệnh viện Nhân dân 115 được giao tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế Khu vực Hòa Hưng (trước đây là Bệnh viện Quận 10 cũ) nhằm phát triển mô hình điều trị toàn diện cho người bệnh đột quỵ, đồng thời tăng cường năng lực khám chữa bệnh chuyên sâu của bệnh viện tuyến cuối tại TP.HCM.

Trước đó, ngành y tế thành phố cũng đã triển khai việc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM tiếp nhận cơ sở của Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc (Quận 3 cũ). Việc sắp xếp lại này nằm trong lộ trình tái cấu trúc hệ thống y tế sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động của các trung tâm y tế thành trạm y tế, hướng đến sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng hiện có và phục vụ trực tiếp nhu cầu người dân.

Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối của TP.HCM, đồng thời là một trong những trung tâm đột quỵ lớn nhất cả nước. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 18.000 ca đột quỵ, trung bình 50 ca cấp cứu mỗi ngày.

Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng giúp bệnh viện mở rộng không gian điều trị, sắp xếp lại hệ thống khoa phòng và đặc biệt là phát triển mô hình chăm sóc liên tục cho người bệnh đột quỵ từ cấp cứu, điều trị đến phục hồi chức năng.

Cơ sở này nằm cách bệnh viện chính khoảng 180 m, thuận lợi cho việc kết nối nhân lực, vận chuyển người bệnh và liên thông các dịch vụ cận lâm sàng. Công trình cải tạo, nâng cấp đang được triển khai và dự kiến đưa vào hoạt động vào dịp 2/9.

Ngoài ra, Bệnh viện Nhân dân 115 đang triển khai dự án xây mới khu điều trị nội trú chuyên sâu 500 giường. Trong thời gian thi công, bệnh viện phải sắp xếp lại nhiều khoa lâm sàng, kéo theo nhu cầu lớn về mặt bằng điều trị tạm thời cho bệnh nhân nội trú.

Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng giúp giải quyết áp lực này, đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư khu điều trị tạm, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn.

Theo kế hoạch, cơ sở Hòa Hưng sẽ được đưa vào sử dụng theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 2026-2030, cơ sở đảm nhiệm điều trị nội trú khoảng 200 bệnh nhân thuộc các chuyên khoa Nội thần kinh, Nội tiết, Cơ xương khớp. Đồng thời triển khai hệ thống cận lâm sàng như MRI, điện não, điện cơ, X-quang, siêu âm…

Bên cạnh đó, cơ sở sẽ tổ chức khu khám ngoại trú với công suất khoảng 150–200 lượt mỗi ngày, chủ yếu phục vụ người bệnh cao tuổi, khó di chuyển.

Giai đoạn từ năm 2031 trở đi, nơi đây sẽ phát triển thành trung tâm khám, điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau đột quỵ, với công suất dự kiến 400-500 lượt khám mỗi ngày.

Theo khuyến cáo quốc tế, điều trị đột quỵ cần được tiếp cận theo chuỗi liên tục, không chỉ dừng ở cấp cứu tái thông mạch máu mà phải bao gồm phục hồi chức năng sớm để giảm di chứng và tăng khả năng tái hòa nhập cộng đồng.

Dù đã phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp và Bệnh viện 1A trong công tác phục hồi chức năng, nhu cầu thực tế của người bệnh sau đột quỵ vẫn rất lớn.

Việc tiếp nhận cơ sở Hòa Hưng được xem là bước đi quan trọng giúp Bệnh viện Nhân dân 115 hoàn thiện mô hình điều trị đột quỵ toàn diện, bao gồm: cấp cứu nhanh - điều trị chuyên sâu - phục hồi chức năng sớm - chăm sóc liên tục - tái hòa nhập cộng đồng.