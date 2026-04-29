Doanh nhân Indonesia đến TP.HCM mổ ung thư đại trực tràng

Sau nhiều ngày đau bụng, tắc ruột nguy hiểm, bệnh nhân Indonesia được bác sĩ nước này giới thiệu sang TP.HCM để thực hiện kỹ thuật mổ hiện đại giúp tránh hậu môn nhân tạo.

PGS.TS Nguyễn Hữu Thịnh cùng ê-kíp phẫu thuật trong một ca mổ nội soi điều trị bệnh lý đại trực tràng. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân 67 tuổi, quốc tịch Indonesia, được phẫu thuật thành công ung thư đại tràng biến chứng tắc ruột tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Trước đó, người bệnh xuất hiện đau bụng dữ dội, chướng bụng, gần như không thể ăn uống trong nhiều ngày. Khi thăm khám tại Indonesia, bác sĩ chẩn đoán ung thư đại tràng kèm biến chứng tắc ruột và chỉ định cần phẫu thuật sớm.

Điểm đặc biệt là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân từng học tập về phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và cũng từng điều trị tại đây với kết quả khả quan. Từ kinh nghiệm chuyên môn và sự tin tưởng, bác sĩ đã giới thiệu bệnh nhân sang Việt Nam.

Kết quả kiểm tra cho thấy khối u ở đại tràng lên gây tắc hoàn toàn đường tiêu hóa. Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Thịnh, tắc ruột là biến chứng nguy hiểm của ung thư đại tràng, nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến hoại tử ruột, nhiễm trùng ổ bụng, suy kiệt, thậm chí đe dọa tính mạng.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật cắt đại tràng phải theo kỹ thuật cắt toàn bộ mạc treo đại tràng (CME). Đây là phương pháp hiện đại giúp loại bỏ trọn khối u và nạo hạch đầy đủ, nâng cao hiệu quả điều trị.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ cắt bỏ đoạn ruột chứa khối u, sau đó tái lập lưu thông tiêu hóa bằng máy khâu nối tự động, giúp bệnh nhân không cần mở hậu môn nhân tạo.

Sau phẫu thuật, tình trạng tắc ruột được giải quyết hoàn toàn. Bệnh nhân hồi phục tốt, có thể ăn uống trở lại, chức năng tiêu hóa dần ổn định. Các bác sĩ xác định bệnh ở giai đoạn II, với tiên lượng sống còn sau 5 năm tương đối khả quan nếu tiếp tục điều trị phù hợp.

Bác sĩ Thịnh cho biết điều trị ung thư đại tràng hiện nay đã có nhiều tiến bộ, tiệm cận y học hiện đại thế giới. Xu hướng là cá thể hóa điều trị dựa trên đặc điểm sinh học của khối u để nâng cao hiệu quả và cải thiện tiên lượng.

Bác sĩ Thịnh khuyến cáo người dân nên tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ, đặc biệt từ 45-50 tuổi trở lên hoặc sớm hơn nếu có yếu tố nguy cơ. Những dấu hiệu như thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, táo bón hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân cần được thăm khám sớm.