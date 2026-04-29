Vụ nghi ngộ độc ở trường tiểu học ở TP.HCM: Đã có 46 ca vào viện

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận).

Theo thông tin từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, tổng hợp bước đầu, đến chiều 28/4, có 46 học sinh xuất hiện triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm và được đưa đến các cơ sở y tế thăm khám, điều trị. Trong đó, 29 em đang điều trị nội trú và 17 em theo dõi, điều trị ngoại trú. Hiện sức khỏe các học sinh cơ bản ổn định và tiếp tục được theo dõi.

Liên quan vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm.

Theo đó, từ ngày 25-27/4, các bệnh viện tại TP.HCM đã tiếp nhận 25 trường hợp có triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt, nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm tại trường.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế địa phương tập trung nguồn lực điều trị, đồng thời khẩn trương truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Đồng thời, tăng cường phối hợp với ngành giáo dục trong đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học, đẩy mạnh truyền thông và sớm công khai kết quả điều tra theo quy định.

Trước đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết đã tiếp nhận 13 trường hợp trẻ đến khám với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Trong đó, 12 ca phải nhập viện điều trị, 1 ca điều trị ngoại trú. Hiện các bệnh nhi đều trong tình trạng ổn định, đang được sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch.

Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm ghi nhận 1 trường hợp có PCR phân dương tính với vi khuẩn Salmonella spp., trong khi các mẫu cấy phân còn lại đều âm tính. Đây là tác nhân thường gặp gây ngộ độc thực phẩm và nhiễm khuẩn đường ruột.