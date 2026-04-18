Hơn 20 người nhập viện sau ăn bánh mì

  • Thứ bảy, 18/4/2026 18:39 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, Bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho trên 20 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm bánh trên địa bàn.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Thanh Loan, Trưởng khoa Truyền nhiễm, tổng số bệnh nhân nhập viện là 25 người. Trong đó, khoảng 20 trường hợp có ăn bánh mì tại tiệm bánh Quỳnh (xã Diễn Châu), còn lại 5 người sử dụng các thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào… nên chưa thể khẳng định nguyên nhân chính xác.

Bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: TTXVN.

Thông tin ban đầu, các bệnh nhân bắt đầu nhập viện từ sáng 17/4, rải rác trong ngày và tăng nhanh vào buổi tối, đến sáng 18/4 tiếp tục có thêm trường hợp. Hầu hết đều có triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số người sốt cao.

"Hiện sức khỏe một số bệnh nhân đã ổn định, song vẫn cần theo dõi sát do triệu chứng tiêu hóa còn nặng. Bệnh viện đang tập trung điều trị, đồng thời giám sát diễn biến để kịp thời xử lý", bác sĩ Hoàng Thị Thanh Loan thông tin thêm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh liên quan, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Sự việc này cho thấy, vấn đề an toàn thực phẩm vẫn là mối lo ngại lớn, nhất là tại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

Việc kiểm soát chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu và quy trình chế biến cần được tăng cường nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm chế biến sẵn để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc.

Văn Tý / TTXVN

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

