Báo cáo khẩn của Sở Y tế TP.HCM liên quan Tiểu học Bình Quới Tây

Số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TP.HCM) được báo cáo chính thức đã tăng lên 190. Nhiều mẫu bệnh phẩm được xác định dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Một học sinh nghi ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Minh Toàn.

Theo báo cáo khẩn của Sở Y tế TP.HCM gửi UBND Thành phố, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 190 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới). So với báo cáo trước đó, số ca mắc đã gia tăng đáng kể.

Trong tổng số ca ghi nhận, có 131 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 59 ca phải nhập viện do xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói. Một số trường hợp kèm sốt cao.

Đến nay, trong số 59 ca điều trị nội trú đã có 39 ca xuất viện, còn 20 ca đang tiếp tục điều trị. Ngành y tế cho biết tình trạng sức khỏe các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận diễn tiến nặng.

Kết quả cấy phân cho thấy 11 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella, gồm 9 mẫu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và 2 mẫu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Đồng thời, xét nghiệm PCR do Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện cũng xác nhận sự hiện diện của Salmonella enteritidis trong các mẫu bệnh phẩm. Đây được xác định là tác nhân liên quan đến vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện đảm bảo thu dung, phân loại và điều trị bệnh nhân theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm. Các biện pháp điều trị bao gồm bù nước, điện giải, theo dõi sát sinh hiệu, chức năng tạng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Ngành y tế cũng yêu cầu lấy mẫu bệnh phẩm trước khi sử dụng kháng sinh; trường hợp cần dùng thuốc sẽ cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella và điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có kết quả.

Để đảm bảo công tác điều trị, Sở Y tế đã cử chuyên gia từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 hỗ trợ chuyên môn. Đồng thời Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế báo cáo nhanh tình hình tiếp nhận, ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng nhằm kịp thời điều phối.

Song song đó, các đơn vị điều trị phối hợp cung cấp thông tin cho Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc, xác minh nguyên nhân vụ nghi ngộ độc.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc và cập nhật thông tin trong trường hợp có tình huống bất thường.