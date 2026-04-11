Đã có 184 ca nghi ngộ độc tại trường tiểu học ở TP.HCM

Số trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan một trường tiểu học tại TP.HCM tiếp tục tăng, nâng tổng số ca ghi nhận lên 184. Trong đó, 43 học sinh phải nhập viện để theo dõi và điều trị.

Bệnh nhi nghi bị ngộ độc thực phẩm được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: BVCC.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đến sáng 11/4, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận 184 ca nghi ngộ độc thực phẩm là học sinh tại Trường tiểu học Bình Quới Tây. Phần lớn bệnh nhi có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, hiện sức khỏe ổn định.

Trong tổng số ca bệnh, có 141 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 43 trường hợp điều trị nội trú tại các bệnh viện.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 50 ca, trong đó 28 ca nhập viện và 22 ca theo dõi ngoại trú. Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 36 ca, gồm 13 ca nội trú và 23 ca ngoại trú. Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 84 ca, chủ yếu điều trị ngoại trú với 82 ca, chỉ 2 ca phải nhập viện. Bệnh viện Đa khoa Tân Định ghi nhận 1 ca, đã xuất viện và tiếp tục theo dõi. Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận 13 ca, tất cả điều trị ngoại trú.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 7/10 mẫu phân dương tính với vi khuẩn Salmonella, tác nhân thường gặp gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa liên quan thực phẩm.

Sở Y tế đã yêu cầu các bệnh viện đảm bảo đầy đủ thuốc, nhân lực và trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Đồng thời, các đơn vị phối hợp thực hiện xét nghiệm để xác định nguyên nhân, điều trị theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm.

Việc sử dụng kháng sinh được cân nhắc phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, đặc biệt là Salmonella, và điều chỉnh theo kháng sinh đồ khi có kết quả.

Ngành y tế cũng yêu cầu các cơ sở điều trị theo dõi sát diễn tiến của bệnh nhân. Trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc chuyển nặng cần hội chẩn, chuyển tuyến kịp thời.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục giám sát các ca bệnh, đồng thời phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm liên quan nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần sớm nhận diện dấu hiệu ngộ độc thực phẩm ở trẻ. Những biểu hiện thường gặp gồm buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, kèm theo sốt, mệt mỏi, bỏ ăn hoặc quấy khóc. Trường hợp nặng có thể xuất hiện nổi mề đay, sưng môi, khó thở.

Khi nghi ngờ trẻ bị ngộ độc thực phẩm, cần ngừng ngay món ăn nghi ngờ, ghi nhớ thời điểm ăn và loại thực phẩm đã sử dụng. Nếu trẻ đang nôn, nên cho nằm nghiêng để tránh sặc.

Phụ huynh cần cho trẻ bù nước và điện giải đúng cách bằng dung dịch oresol pha theo hướng dẫn, uống từng ngụm nhỏ. Nên ưu tiên thức ăn lỏng, dễ tiêu như cháo, súp và không ép trẻ ăn khi còn mệt.

Nếu có thể, nên giữ lại mẫu thực phẩm nghi ngờ hoặc hình ảnh bao bì để phục vụ việc xác minh nguyên nhân.

Các bác sĩ lưu ý không tự ý gây nôn, không dùng kháng sinh, thuốc cầm tiêu chảy hoặc thuốc chống nôn khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế. Đồng thời, không sử dụng nước ngọt, nước có gas hay các mẹo dân gian không rõ nguồn gốc để xử trí.

Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu nặng như lừ đừ, khó đánh thức, co giật, nôn nhiều không uống được, tiêu chảy nhiều, dấu hiệu mất nước, đau bụng dữ dội, đi ngoài ra máu hoặc xuất hiện phản ứng dị ứng như sưng mặt, khó thở.