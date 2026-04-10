Số học sinh TP.HCM nghi ngộ độc tiếp tục tăng, đã 148 em phải vào viện

Sáng 10/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết số ca nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây đã tăng lên 148 trường hợp, được điều trị tại nhiều bệnh viện.

Theo báo cáo tổng hợp từ các bệnh viện và cơ sở y tế, trong tổng số 148 ca, có 102 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 46 ca điều trị nội trú. Hầu hết bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 48 ca, trong đó 35 trường hợp đang điều trị nội trú và 13 ca theo dõi ngoại trú. Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 15 ca, gồm 9 ca điều trị nội trú và 6 ca điều trị ngoại trú. Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 72 ca, chủ yếu điều trị ngoại trú với 70 trường hợp, chỉ có 2 ca nội trú. Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca, tất cả đều được kê đơn và theo dõi ngoại trú.

Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các cơ sở điều trị tiếp tục theo dõi sát diễn tiến sức khỏe của bệnh nhân, tuân thủ phác đồ điều trị, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây bệnh.

Song song đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) được giao phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và nhà trường để triển khai điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngành y tế thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị, cập nhật đầy đủ diễn biến ca bệnh và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Bệnh viện Nhi đồng 2 được yêu cầu chủ động sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, đảm bảo nguồn lực phục vụ công tác tiếp nhận và điều trị khi cần thiết.

Trước những lo ngại về an toàn thực phẩm tại các bếp ăn học đường, trong hai ngày 8 và 9/4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã triển khai đợt kiểm tra, tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn và thực phẩm cho trường học trên địa bàn.

Chiều 8/4, cơ quan này tổ chức khai mạc đợt triển khai với sự tham dự của lãnh đạo Sở, các đơn vị trực thuộc và đại diện doanh nghiệp cung ứng suất ăn trường học. Tại đây, ông Lê Minh Hải, Phó giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, nhấn mạnh công tác phòng ngừa đang được đặt lên hàng đầu nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh trước các sự cố thực phẩm xảy ra gần đây.

Theo ông Hải, mục tiêu của các đợt kiểm tra chuyên đề không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử phạt vi phạm mà hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp rà soát quy trình, tự giám sát nguồn nguyên liệu, nâng cao trách nhiệm trong chuỗi cung ứng. Cơ quan quản lý, nhà trường và doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường.

Một trong những nội dung trọng tâm của đợt triển khai là hướng dẫn thực hiện lễ ký kết “Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm” giữa các đơn vị cung ứng với cơ quan quản lý và nhà trường. Đây được xem là giải pháp nhằm thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm, góp phần tạo “lá chắn” bảo vệ sức khỏe học sinh.

Sau đợt triển khai, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM dự kiến tổ chức lễ ký kết cam kết an toàn thực phẩm với các đơn vị cung ứng trong thời gian tới.