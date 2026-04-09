Hàng chục học sinh tiểu học ở TP.HCM bị đau bụng, nôn ói

Các học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM) xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân.

Trường Tiểu học Bình Quới Tây, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiểu học Bình Quới Tây.

Ngày 9/4, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Quới (TP.HCM) cho biết đã có báo cáo nhanh liên quan đến vụ việc nhiều học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 8/4, một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã phối hợp với công an và trạm y tế địa phương đến kiểm tra, xử lý.

Toàn trường có 906 học sinh. Đến 15h, ghi nhận 116 em khai báo có triệu chứng. Tuy nhiên, qua khám sàng lọc, có 41 học sinh được xác định có triệu chứng đường tiêu hóa, gồm 38 em đau bụng, 10 em nôn ói, 41 em sốt và 30 em đau đầu.

Hai trường hợp có biểu hiện nặng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh để theo dõi. Các học sinh còn lại được xử trí tại trường bằng cách bù nước, dùng thuốc giảm co thắt khi cần, sau đó được liên hệ phụ huynh đưa về nhà tiếp tục theo dõi.

Tính đến 18h cùng ngày, nhiều phụ huynh đã đưa con đến các cơ sở y tế để kiểm tra. Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 20 trường hợp, trong đó 19 em đã được cho về, một em tiếp tục theo dõi tại phòng cấp cứu.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận một ca, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận 3 ca và Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận 2 ca. Tất cả các trường hợp đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết từ ngày 8-9/4 có tiếp nhận tổng cộng 22 trường hợp bệnh nhi là học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây, nhập viện vì rối loạn tiêu hoá. Độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi. Triệu chứng nhập viện chính là sốt, đau bụng theo dõi rối loạn tiêu hoá. Các bệnh nhi hiện được tiếp tục hồi sức, bù dịch và điện giải. Ngoài ra đã có 5 trường hợp ổn định được hướng dẫn điều trị ngoại trú.



Theo nhận định ban đầu, các trường hợp xuất hiện rải rác, chưa xác định được nguồn chung. Việc ăn uống của học sinh không tập trung, gồm ăn tại nhà, mua thức ăn trước cổng trường hoặc sử dụng tại căn tin; nguồn nước uống cũng không đồng nhất.

Trong 14 ngày qua, địa bàn chưa ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm tương tự.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn trong hai ngày 7 và 8/4 cùng mẫu nước uống để xét nghiệm, đồng thời yêu cầu nhà trường tạm ngưng tổ chức bán trú để chờ kết luận chính thức. Hiện nguyên nhân vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ.

PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết Trạm y tế phường Bình Quới và sở đang phối hợp xử lý vụ việc.

“Hiện có 41/906 học sinh có triệu chứng rối loạn tiêu hóa đã đi khám, trong đó chỉ 3 trường hợp phải nhập viện. Do sự việc xảy ra trong buổi sáng và đa số học sinh ăn sáng tại nhà nên chưa thể xác định nguyên nhân cụ thể”, bà Lan thông tin.