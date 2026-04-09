Không chỉ là loại trái cây chua ngọt giúp chống ngấy, thơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch và tăng miễn dịch khi ăn với lượng vừa phải.

Thơm là loại trái cây nhiệt đới ngon ngọt, dễ ăn và có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Tasting Table.

Với nhiều người, thơm (dứa) đơn thuần là loại trái cây giải nhiệt, vị chua ngọt dễ ăn, đặc biệt phù hợp cho mùa hè. Nhiều người còn cho rằng thơm có tính axit cao, dễ gây kích ứng nên hạn chế sử dụng.

Tuy nhiên, thơm thực chất là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Dù không quá phức tạp về thành phần, thơm lại chứa một số yếu tố nổi bật như enzyme bromelain (giúp phân giải protein), hàm lượng vitamin C cao và chất xơ.

Khi kết hợp, những thành phần này có thể tạo ra tác động tích cực đối với sức khỏe, đặc biệt là trong việc hỗ trợ kiểm soát một số bệnh mạn tính. Dù không thể thay thế thuốc điều trị, thơm vẫn đóng vai trò hữu ích trong chế độ ăn lâu dài.

Kiểm soát đường huyết

Theo Sohu, một trong những hiểu lầm phổ biến là người có đường huyết cao cần tránh hoàn toàn các loại trái cây ngọt như thơm. Trên thực tế, chỉ số đường huyết của thơm không quá cao và mức độ ảnh hưởng phụ thuộc chủ yếu vào lượng ăn. Khi tiêu thụ với khẩu phần hợp lý, thơm không gây biến động đường huyết quá lớn.

Đặc biệt, chất xơ trong thơm giúp làm chậm hấp thu đường, trong khi bromelain có thể góp phần cải thiện độ nhạy insulin. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ giảm stress oxy hóa - yếu tố thường gia tăng ở người mắc tiểu đường.

Nguyên tắc quan trọng là kiểm soát tốt khẩu phần: không quá 100 gram thơm mỗi lần và không nên ăn khi đói.

Cải thiện sức khỏe tim mạch theo nhiều cơ chế

Bromelain trong thơm được ghi nhận có khả năng chống viêm và giúp giảm độ nhớt của máu. Việc tiêu thụ lâu dài các thực phẩm chứa thành phần này giúp giảm mức độ viêm mạn tính.

Ngoài ra, thơm cũng chứa nhiều kali - khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Những người có chế độ ăn giàu kali thường có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn. Vitamin C trong thơm cũng góp phần duy trì chức năng nội mô mạch máu và giảm tổn thương mạch máu.

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng

Theo Cleveland Clinic, nhiều người có cảm giác tê hoặc rát nhẹ khi ăn thơm, thực chất là do enzyme bromelain hoạt động. Đây cũng chính là yếu tố giúp phân giải protein và hỗ trợ tiêu hóa. Đối với những người có hệ tiêu hóa yếu, ăn thơm với lượng vừa phải có thể làm giảm tình trạng đầy hơi và khó chịu sau bữa ăn.

Đồng thời, chất xơ trong thơm thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ cải thiện táo bón. Tuy nhiên, hiệu quả này không xuất hiện ngay mà cần duy trì đều đặn, ăn khoảng 2-3 lần/tuần, với lượng vừa phải sẽ mang lại sự thay đổi tích cực.

Lưu ý, người bị viêm loét dạ dày hoặc dư axit nên thận trọng vì độ axit của thơm có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

Đối với những người có hệ tiêu hóa yếu, ăn thơm với lượng vừa phải có thể làm giảm tình trạng đầy hơi và khó chịu sau bữa ăn. Ảnh: Freepik.

Góp phần tăng cường miễn dịch

Thơm là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa. Ngoài ra, thơm còn chứa các hợp chất polyphenol, có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó giảm stress oxy hóa trong cơ thể.

Một số nghiên cứu quan sát cho thấy những người có chế độ ăn giàu vitamin C thường có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thấp hơn.

Giúp phục hồi sau khi tập luyện

Khi cơ bắp hoạt động mạnh, chúng sẽ tạo ra phản ứng viêm - dẫn đến tình trạng đau nhức không thể tránh khỏi, có thể khiến bạn phải nghỉ tập nhiều ngày. Nhưng thêm thơm vào sinh tố sau khi tập luyện có thể giúp bạn quay lại chế độ tập luyện sớm hơn một chút. Khả năng chống viêm của thơm có thể làm dịu cơ bắp và giúp chúng phục hồi nhanh hơn.

Mặc dù thơm có nhiều lợi ích, một số nhóm người cần tránh hoặc hạn chế ăn thơm :

Người đang bị loét miệng nên tránh ăn vì thơm có tính axit, có thể gây kích ứng nướu và niêm mạc.

Người dễ dị ứng hoặc nhạy cảm với bromelain có thể bị kích ứng miệng hoặc phản ứng dị ứng.

Người suy thận, tiểu đường hoặc bị rối loạn đông máu cần hạn chế do thơm chứa kali.

Người có huyết áp thấp nên ăn càng ít càng tốt vì thơm có vị chua mạnh và tính mát.