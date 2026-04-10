Nhập viện với dày đặc nốt mủ đục vì chủ quan căn bệnh tưởng nhẹ

Tự điều trị tại nhà không hiệu quả, bệnh nhân 35 tuổi nhập viện trong tình trạng thủy đậu bội nhiễm với nhiều nốt phỏng đã hóa mủ.

Các vết phỏng nước trên lưng người bệnh. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Thời gian gần đây, các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê ghi nhận một số trường hợp mắc thủy đậu bội nhiễm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người bệnh và làm kéo dài thời gian điều trị.

Tại khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, đơn vị đang tiếp nhận và điều trị một trường hợp điển hình là bệnh nhân D., 35 tuổi (trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ), có tiền sử sức khỏe bình thường.

Trước khi nhập viện khoảng 5 ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt cao từng cơn, rét run, kèm theo các nốt phỏng nước rải rác toàn thân, cơ thể mệt mỏi, ăn ngủ kém. Gia đình đã tự điều trị tại nhà nhưng không cải thiện.

Khi nhập viện, tình trạng bệnh diễn biến nặng hơn với biểu hiện da toàn thân nổi dày các sẩn đỏ xen lẫn phỏng nước, nhiều nốt đã hóa mủ đục, kèm theo ngứa nhiều, gây khó chịu và ảnh hưởng sinh hoạt.

Qua thăm khám và đánh giá lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc thủy đậu bội nhiễm. Đây là biến chứng thường gặp khi các tổn thương da không được chăm sóc đúng cách hoặc người bệnh gãi làm vỡ các nốt phỏng nước, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ tích cực gồm kiểm soát nhiễm khuẩn, hạ sốt, bù điện giải và chăm sóc tại chỗ vùng da tổn thương. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, chỉ còn sốt nhẹ, các nốt phỏng khô dần, không còn ngứa và thể trạng ổn định.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới (truyền nhiễm), thủy đậu là bệnh truyền nhiễm thường diễn biến lành tính và có thể tự khỏi trong đa số trường hợp. Tuy nhiên, nếu người bệnh không được theo dõi sát và chăm sóc đúng cách, bệnh vẫn có nguy cơ gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Trong đó, thủy đậu bội nhiễm là tình trạng các nốt phỏng nước trên da bị vi khuẩn xâm nhập sau khi bị trầy xước hoặc vỡ ra (thường do người bệnh gãi hoặc vệ sinh không đúng cách). Khi đó, các tổn thương ban đầu chuyển sang nhiễm trùng, có thể hóa mủ, gây đau, ngứa nhiều hơn và làm kéo dài thời gian điều trị. Ngoài ra, bệnh còn có thể dẫn đến các biến chứng nặng khác như viêm phổi.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi mắc thủy đậu, đặc biệt không tự ý điều trị tại nhà nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao kéo dài, các nốt phỏng lan nhanh hoặc chuyển sang mủ. Việc thăm khám và điều trị sớm tại cơ sở y tế sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Để phòng ngừa biến chứng, người bệnh cần lưu ý khi có dấu hiệu nghi ngờ thủy đậu, nên đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời; tuyệt đối không gãi hay làm vỡ các nốt phỏng nước; đồng thời giữ vệ sinh da sạch sẽ, mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát nhằm tránh nhiễm trùng và giúp da nhanh hồi phục.